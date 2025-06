Rusko sa pripravuje na „ďalší ťah“ mimo Ukrajiny: NATO musí posilniť obranu, Spojené štáty sú pripravené aktivovať článok 5

Členské štáty NATO musia viac posilniť svoju obranu v porovnaní s Ruskom, ktoré sa podľa amerického veľvyslanca pri NATO Matthewa Whitakera pripravuje na svoj „ďalší ťah“ mimo Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Whitaker vyslovil toto varovanie pred štvrtkovým stretnutím ministrov obrany členských štátov NATO, ktorého cieľom bude dosiahnuť dohodu o zvýšení vojenských výdavkov. Táto istá téma má byť jednou z kľúčových aj na summite NATO koncom júna v Haagu.

Posilnenie obrany

„Už teraz vidíme, že Kremeľ sa usiluje o obnovu svojej armády. Spojenci v NATO musia Rusko predbehnúť. Nemáme inú možnosť. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne – treba to urobiť hneď,“ zdôraznil Whitaker.

„Spojené štáty očakávajú, že každý spojenec predloží konkrétne plány, rozpočty, časový harmonogram aj očakávané výsledky na splnenie päťpercentného cieľa,“ dodal.

„Nebude to len prísľub. Bude to záväzok. Každý spojenec sa musí zaviazať, že bude investovať aspoň päť percent HDP do obrany a bezpečnosti… Budeme brániť každý centimeter spojeneckého územia a budeme to robiť z pozície bezkonkurenčnej sily,“ povedal Whitaker.

Dodržia článok 5

Ministri obrany členských štátov NATO na svojom zasadnutí v Bruseli podpíšu nové ciele v oblasti vojenských kapacít, aby mohli čeliť hrozbám zo strany Ruska.

„Urobíme obrovský krok vpred,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa neho Spojené štáty „úplne jasne vyjadrili svoj záväzok dodržiavať článok 5“.

Podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy sa každá zmluvná strana zaväzuje považovať ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám za útok proti všetkým. V takom prípade sa členské štáty zaväzujú individuálne alebo v súlade s ostatnými zmluvnými stranami „podniknúť kroky, ktoré budú považovať za nevyhnutné, vrátane použitia ozbrojenej sily“.

Na summite v Haagu chce Rutte presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby viac než zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov na obranu z dvoch percent HDP na päť percent: 3,5 percenta by malo byť k dispozícii len pre armádu, 1,5 percenta na výdavky v súvisiacich oblastiach.