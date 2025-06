Generál Macko o operácii Pavučina: Táto akcia vojde do dejín, Rusko stratilo svoju pýchu. Očakávam ďalšie prekvapenia

Operácia Pavučina vojde do dejín vojenstva ako jedna z najúspešnejších skrytých operácií. Myslí si to generálporučík Pavel Macko. Podľa jeho slov Ukrajina zaútočila na pýchu ruskej armády a zasiahla ju na veľmi citlivom mieste. Moskve sa výrazne zmenšili možnosti zasiahnuť Ukrajinu v hĺbke jej územia.

Pri akcii s názvom Pavučina použila Ukrajina, ktorá sa už viac ako tri roky bráni ruskej agresii, 117 menších dronov. Tie vypustila na diaľku a podnikla masívny úder na viacero ruských strategických letísk.

Zasiahla viacero strategických bombardérov, podľa aktuálnych informácií malo byť zničených najmenej 13 lietadiel a ďalšie boli poškodené. Zasiahnutých malo byť asi 40 strojov. Útok potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany.

Ruská armáda v nedeľu prišla napríklad o modely Tu-95, Tu-22 či A-50, ktoré boli využívané najmä na údery v hĺbke ukrajinského územia a podľa generálporučíka Macka nimi Rusi zasiahli prostredníctvom strely s plochou dráhou letu aj detskú nemocnicu.

Moskva takto prišla o niečo, čo jej dávalo významnú prevahu nad Ukrajinou. Macko však dodáva, že operácia nateraz nebude mať významný vplyv na priebeh vojny, a to najmä na líniu dosahu, kde Rusko využíva iné prostriedky. Zníži sa však počet útokov raketami s plochou dráhou letu.

„Na druhej strane, je to určite morálna, ale aj vojenská vzpruha pre Ukrajincov. I keď to nebude v tomto momente znamenať žiadny zásadný obrat vo vojne,“ hovorí generálporučík.

Čo sa to počas víkendu odohralo v rámci rusko-ukrajinského konfliktu?

Boli sme svedkami mimoriadne efektívnej a prekvapivej operácie Ukrajincov v hĺbke ruského územia. Táto operácia bola dlhodobo plánovaná, prezident Zelenskyj povedal, že rok a pol a deväť dní.

V rámci tejto operácie sa Ukrajincom podarilo naplánovať a pripraviť masívny úder na viacero ruských strategických letísk so strategickými bombardérmi.

Aký význam majú tie bombardéry pre Rusov?

Tu-95 alebo Tu-22 alebo A-50 boli používané predovšetkým na strategické údery v hĺbke ukrajinského územia. Rusi z paluby týchto lietadiel odpaľovali strely s plochou dráhou letu rôznych kategórií. Tými raketami zničili napríklad aj detskú nemocnicu. Tá bola zasiahnutá raketou odpálenou z jedného z týchto lietadiel.

Akú úlohu zohrala táto operácia, ak sa na to pozrieme z vojenského hľadiska?

Ukrajinci dokázali zasiahnuť Rusov na veľmi citlivom mieste. Treba povedať, že tieto strategické bombardéry sú v ruskej histórii už veľmi dlho. Už sa nevyrábajú, ide o lietadlá, ktoré ešte v časoch studenej vojny boli nosičmi jadrových zbraní.

Rusi teda prišli o výraznú kapacitu, Ukrajinci hovoria, že o viac ako 30 %, najnovšie informácie hovoria, že zasiahli asi 40 lietadiel, z toho 13 bolo zničených a zvyšné boli poškodené.

Rozsah poškodenia nie je známy, ale z vojenského pohľadu je to za tie viac ako tri roky ruskej invázie na Ukrajinu jednoznačne najefektívnejší jednotlivý úder. Ak ho meriame tým, čo bolo výsledkom úderu.

Je to niečo, čo nikto nečakal.

Posilní sa tým postavenie Ukrajiny?

Dôležitých je niekoľko aspektov. Ten prvý je, že išlo o operáciu výlučne plánovanú Ukrajincami a aj technicky realizovanú Ukrajincami. Tí pomocou vlastných zariadení a prostriedkov dokázali na diaľku tie drony nielen dopraviť do blízkosti letísk, ale aj využiť automatické vzlety a koordinovať útok na letiská.

Toto je niečo, čo určite vojde do dejín vojenstva ako jedna z najúspešnejších skrytých operácií. Je to podobné, samozrejme, v inom rozsahu, ako operácia Pager izraelských síl, ktoré pomocou pagerov, ktoré boli dlhé roky využívané Hizballáhom, dokázali tvrdo zasiahnuť proti nepriateľovi.

V tomto prípade Ukrajinci udreli na to, čo Rusi považovali za svoju pýchu v rámci vojenských síl a čo im dávalo jednoznačnú prevahu nad Ukrajinou.

Môžeme teda povedať, že po tejto akcii dôjde k zvratu vo vojne, že sa “obracia karta”?

Nebude to mať bezprostredný dosah na línii dotyku, lebo tam Moskva využíva iné prostriedky, a to najmä stíhacie bombardéry, ktoré zhadzujú kĺzavé bomby.

Toto boli lietadlá, ktoré sa používali na diaľkové odpaľovanie striel s plochou dráhou letu, ktorými útočili, v kombinácii s dronmi, do hĺbky ukrajinského územia. Využívali ich na systematickú likvidáciu ukrajinskej infraštruktúry a ako som už povedal, útočili nimi aj na také objekty, ako detská nemocnica.

Rusko však výrazne stratilo spôsobilosť odpaľovať tieto typy rakiet. Tie sa nedajú odpáliť inak, len z týchto lietajúcich platforiem. Znamená to, že sa zníži počet útokov týmito raketami. To bude priamy dôsledok.

Myslím si však, že sa to budú snažiť kompenzovať útokmi dronmi Šahíd, ktoré medzitým modernizovali a majú novšiu verziu. Dokážu ich vyrobiť minimálne sto denne. Dá sa teda očakávať, že to, čo sme videli v posledných dňoch, bude pokračovať.

Na druhej strane, je to určite morálna, ale aj vojenská vzpruha pre Ukrajincov. I keď to nebude v tomto momente znamenať žiadny zásadný obrat vo vojne.

Ukrajina ale naznačila, že pokiaľ sa Rusi doteraz spoliehali na dlhodobý konflikt, v ktorom ju chceli vyčerpať a odradiť Západ od ďalšej podpory, môže to byť fatálne aj pre Ruskú federáciu.

Ukrajinci ukázali schopnosť zasadiť technický úder na takto dôležité a citlivé zložky ruskej vojenskej mašinérie. A navyše to, že toto dokázali v hĺbke ruského územia, muselo ruskú generalitu a politické vedenie mimoriadne znervózniť.

Je to prvý raz, čo pavučinu rozprestreli, ale nevieme, s čím ešte Ukrajinci môžu prísť.

Útok prišiel len deň pred mierovými rokovaniami. Môže ich to nejako ohroziť?

Nemyslím si, že sa to na tom dnešnom rokovaní nejako odrazí. Je to faktor, s ktorým Rusi musia počítať. Ukrajinci dali jasne najavo, že vedia operovať vo vnútri ruského územia a že vedia zasadiť výrazne väčšie údery a spôsobiť tým veľké škody v hĺbke ruského územia.

Na rozdiel od Rusov, Ukrajinci stále útočia výhradne na vojenské objekty. Podotýkam, že zaútočili na vojenské lietadlá, ktoré zabíjajú Ukrajincov. Je nemožné, aby Kremeľ ochránil všetky svoje objekty.

Je podľa názvu operácie, ktorá nesie názov “Pavučina”, možné očakávať aj ďalšie akcie, respektíve útoky?

Ja si dovolím tvrdiť, že v operácii Pavučina Ukrajinci naznačili, že vedia pôsobiť symetricky.

To je to, čo im všetci odborníci aj odporúčame, že nemá zmysel snažiť sa početne a kvantitatívne vyrovnať Rusom. Musia zvoliť spôsob boja, v ktorom budú Rusom ničiť zariadenia v hĺbke ich územia a zasahovať ich na citlivých miestach, čím im odoberajú schopnosť reprodukovať sily pre túto agresiu.

Nemá zmysel, aby sa Ukrajinci púšťali do veľkej pozemnej protiofenzívy. Toto je účinnejšie. A mali by sa koncentrovať aj na ďalšie ruské miesta velenia, na letiská taktického letectva, ktoré zhadzuje kĺzavé bomby na ukrajinské obranné pozície a podobne.

Očakávam, že prídu nejaké ďalšie aktivity, ktoré by ale mohli byť iné ako útoky dronmi. Nabudúce to môže byť niečo úplne iné, Ukrajinci vedia systematicky ničiť ruské zariadenia a vôbec by som sa nedivil, ak by prišli ďalšie prekvapenia.

Pred niekoľkými dňami unikli na verejnosť plány ruských jadrových základní. Môže to mať nejaký dosah na bezpečnosť v Európe?

V tomto prípade by som bol opatrný. Krajiny NATO vedia, kde sa tieto základne Ruskej federácie nachádzajú.

Ak by došlo k nejakému cielenému útoku alebo k sabotáži na tieto zariadenia, bol by to jeden zo spúšťačov ruskej jadrovej odvety.

Odhalenie týchto informácií je skôr medveďou službou. Otvára to otázku jadrového zastrašovania zo strany Ruska, zasa všetci hovoríme o ich jadrových základniach a ten nežiadaný efekt je zvyšovanie strachu z jadrovej hrozby zo strany Ruska.

Nemá to vojenský význam, to zverejnenie hrá do karát ruskej hybridnej vojne.