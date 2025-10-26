Rusko opäť zabíjalo civilistov: V Kyjeve zasiahlo bytovky, viacero nevinných ľudí prišlo o život

Pri ruskom dronovom útoku na Kyjev v noci na nedeľu zahynuli traja ľudia, potvrdil to ráno primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Kyjevská vojenská správa pôvodne hlásila iba zranených. Tých je podľa Klička najmenej 29, je medzi nimi aj šesť detí, pričom najmladšie z nich má štyri roky, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Vojenská správa predtým uviedla, že v dôsledku úderu boli poškodené tri vežiaky. Podľa Klička vypukol v niektorých bytoch požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť.
Tisíce zabitých civilistov
Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že systémy protivzdušnej obrany v noci zostrelili 82 ukrajinských bezpilotných lietadiel, z toho 30 nad Brianskou oblasťou a 26 nad Tulskou oblasťou. Následky ukrajinského útoku nehlásilo. Moskva aj Kyjev popierajú, že by pri útokoch na územie druhej strany cielili na civilistov. Tých však podľa Reuters vo vojne vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 zahynuli tisíce, z nich drvivá väčšina boli Ukrajinci.
