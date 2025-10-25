Slováci a Češi za mesiac vyzbierali viac ako 355-tisíc eur na nákup sanitiek pre Ukrajinu. Je to veľká vec, zhodnotil Čekan

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Zuzana Veslíková
SITA
Vojna na Ukrajine
Za jeden mesiac prispeli do zbierky Operácia Oksana 50 sumou presahujúcou 300-tisíc eur.

Cieľom zbierky, ktorú spustila Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu, je zabezpečiť 50 evakuačných vozidiel na záchranu životov priamo na frontových líniách.

Vďaka štedrému darcovi bude odovzdaných dokonca 51 sanitiek. Za 30 dní sa podarilo vyzbierať dostatok financií na nákup prvých šestnástich vozidiel, ktoré poputujú k ukrajinskej armáde.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Nechýbali známe osobnosti

Projekt podporujú známe osobnosti ako Magda Vášáryová, Táňa Pauhofová, Jiří Mádl, Dominik Hašek a vedec Pavol Čekan.

„Pomôcť kúpiť sanitky nie je veda, ale je to veľká vec, dostať 50 sanitiek do Ukrajiny. Je to to najhumánnejšie, čo môžeme spraviť pre ľudí, ktorým ide o život, ktorí sa bránia a ktorí potrebujú pomoc a záchranu života, prosím, pomôžme,“ uviedol Čekan.

Medzi partnermi zbierky sú organizácie All4Ukraine, Berkat Slovensko, Mier Ukrajine, Nezlomní, Stanica Žilina-Záriečie, a novým partnerom sa stali satirická stránka Zomri a festival Pohoda. Michal Kaščák, jeden z podporovateľov, zdôraznil význam pomoci a vyjadril kritiku voči slovenskej vláde.

„Keď som sa s mojimi synmi zhováral o tom, čo je historicky najväčšou hanbou ľudí zo Slovenska, povedal som, že je to podanie ruky Tisa Hitlerovi… Netušil som, že rovnakú hanbu zažijú aj oni – veď čím je iné podávanie si rúk Fica s Putinom? Opäť prostredníctvom bezcitného lídra krajiny zrádzame vlastných susedov a prisluhujeme režimu, ktorý sa vyhráža celej demokratickej Európe,“ povedal Kaščák.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
