Rusko opäť zabíjalo civilistov: Počas dronového útoku zomreli dvaja pracovníci energetického závodu

Foto: Facebook - Олександр Селіверстов

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Ďalší štyria zamestnanci závodu utrpeli zranenia.

Najmenej dve obete na životoch si vyžiadal ruský dronový útok v oblasti Černihivu na severe Ukrajiny. O život prišli dvaja zamestnanci energetického závodu, uviedol v sobotu tamojší úrad civilnej obrany. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Podľa úradu zasiahli drony servisné vozidlá spoločnosti. Jeden z mužov zomrel priamo na mieste útoku, druhý svojim zraneniam podľahol neskôr v nemocnici. Ďalší štyria zamestnanci závodu utrpeli zranenia. „Napriek nebezpečenstvu opakovaných úderov pokračujú posilnené záchranné zložky Černihivu ďalej vo svojej práci, aby pomohli zasiahnutým a odstránili následky ruských útokov,“ dodala tamojšia civilná obrana vo vyhlásení.

Ukrajinské letectvo medzitým spresnilo, že Rusko v noci na sobotu útočilo na územie Ukrajiny dovedna 78 dronmi, pričom 54 z nich sa podarilo zostreliť alebo zneškodniť. Viac než 20 dronov zasiahlo ciele v šiestich rôznych oblastiach, píše DPA.

