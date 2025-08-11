Ďalší Slováci majú úsmev na tvári: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, toto boli ich výherné čísla

Ilustračné foto: Unsplash

Nina Malovcová
Dvaja hráči si rozdelili jackpot v „malom lote“.

Nedeľný večer priniesol radosť hneď dvom hráčom lotérie LOTO 5 z 35. Uhádli päť výherných čísel a jackpot si rozdelili rovným dielom. Na ich účty pribudne 18 510,11 eura.

O výhre informovala spoločnosť TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Tento rok ide už o desiaty prípad, keď si jackpot v „malom lote“ rozdelili dvaja alebo traja hráči.

Jeden tipoval cez internet, druhý osobne

Prvý z výhercov podal stávku online prostredníctvom hráčskeho účtu na portáli TIPOS. Na tikete pre LOTO 5 z 35 vyplnil osem polí s vlastnými číslami a pridal účasť v doplnkovej hre JOKER. Za stávku zaplatil 4,50 eura. Druhý hráč uzatvoril stávku osobne v predajni v Banskobystrickom kraji. Požiadal o trojtipovú náhodnú stávku a rovnako si zahral JOKER. Tento tiket ho stál 2 eurá.

Ilustračná foto: Pexels

Obaja mali na svojich tiketoch kombináciu čísel 2, 14, 18, 19 a 32. Tie boli v nedeľu 10. augusta 2025 vyžrebované ako výherné a každému priniesli výhru v prvom poradí vo výške 18 510,11 eura.

„Malé loto“ má priaznivú šancu na výhru

Od začiatku roka prebehlo 86 žrebovaní LOTO 5 z 35. V 32 prípadoch padla jedna výhra v prvom poradí, v deviatich sa o ňu podelili dvaja hráči a raz sa medzi výhercami ocitli traja. Spolu sa z hlavnej výhry tešilo už 53 hráčov. LOTO 5 z 35 patrí medzi číselné lotérie s nízkym vkladom, keďže jeden tip stojí 0,50 eura.

Zároveň má najvyššiu pravdepodobnosť výhry hlavnej ceny zo všetkých hier TIPOS. Päť výherných čísel sa žrebuje trikrát do týždňa – v stredu, piatok a nedeľu. Hra je určená len pre osoby staršie ako 18 rokov. TIPOS odporúča hrať zodpovedne a pre zábavu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
