Rusi zasiahli škôlku v Charkove: Deti sa podarilo evakuovať, už sú v krytoch. Záchranári ich vynášali na rukách

Ruské nočné útoky na Ukrajinu pripravili o život najmenej šesť ľudí a 17 ďalších zranili, oznámil v stredu ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Medzi obeťami sú podľa neho aj dve deti. Terčom úderov sa opäť stala predovšetkým energetická infraštruktúra, ale aj domy a obytné budovy. Podľa Zelenského nastal najvyšší čas, aby EÚ, USA a skupina G7 uvalili na Rusko ďalšie sankcie. Informuje o tom TASR.
Kombinovanými útokmi pomocou balistických rakiet a dronov boli zasiahnuté viaceré ukrajinské oblasti vrátane Kyjevskej, Černihivskej, Záporožskej a Sumskej.
Rusi zasiahli škôlku
Zelenskyj ďalej informoval, že Rusi zasiahli aj škôlku v Charkove. Zahynula jedna osoba. Záchranné zložky vynášali deti do bezpečia.
„V súčasnosti je sedem zranených, ktorí dostávajú lekársku starostlivosť. Všetky deti boli evakuované a sú teraz v úkrytoch. Predbežné správy naznačujú, že mnohí prejavujú akútne stresové reakcie. Útok dronom na materskú školu nemá žiadne ospravedlnenie a nikdy ho mať nebude. Je zrejmé, že Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Tieto útoky sú pľuvancom Ruska do tváre všetkým, ktorí trvajú na mierovom riešení. Výtržníci a teroristi sa dajú postaviť na miesto len silou,“ dodal.
Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny boli v noci na stredu vystavené masívnym vzdušným útokom, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí. Rusko sa k nim zatiaľ nevyjadrilo.
Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.
Zelenskyj sa momentálne nachádza v Nórsku. Na stredu má tiež naplánovanú návštevu továrne na stíhačky Saab v Linköpingu vo Švédsku a stretnutie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.
