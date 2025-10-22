Rusi zasiahli škôlku v Charkove: Deti sa podarilo evakuovať, už sú v krytoch. Záchranári ich vynášali na rukách

Foto: zelenskyy_official/Instagram

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zasiahli škôlku v Charkove.

Ruské nočné útoky na Ukrajinu pripravili o život najmenej šesť ľudí a 17 ďalších zranili, oznámil v stredu ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Medzi obeťami sú podľa neho aj dve deti. Terčom úderov sa opäť stala predovšetkým energetická infraštruktúra, ale aj domy a obytné budovy. Podľa Zelenského nastal najvyšší čas, aby EÚ, USA a skupina G7 uvalili na Rusko ďalšie sankcie. Informuje o tom TASR.

Kombinovanými útokmi pomocou balistických rakiet a dronov boli zasiahnuté viaceré ukrajinské oblasti vrátane Kyjevskej, Černihivskej, Záporožskej a Sumskej.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Máme obrovský politický aj ekonomický problém: EÚ je podľa Fica v prdeli, takto sa plánuje postaviť k ruským sankciám
2.
Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí. Hrozí prelomenie obrany
3.
Fico sa poriadne rozohnil: EÚ sa správa ako vojnový kabinet, hovorí o jasných dôkazoch prekaziť samit Putina a Trumpa
Zobraziť všetky články (1361)

Rusi zasiahli škôlku

Zelenskyj ďalej informoval, že Rusi zasiahli aj škôlku v Charkove. Zahynula jedna osoba. Záchranné zložky vynášali deti do bezpečia.

„V súčasnosti je sedem zranených, ktorí dostávajú lekársku starostlivosť. Všetky deti boli evakuované a sú teraz v úkrytoch. Predbežné správy naznačujú, že mnohí prejavujú akútne stresové reakcie. Útok dronom na materskú školu nemá žiadne ospravedlnenie a nikdy ho mať nebude. Je zrejmé, že Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Tieto útoky sú pľuvancom Ruska do tváre všetkým, ktorí trvajú na mierovom riešení. Výtržníci a teroristi sa dajú postaviť na miesto len silou,“ dodal.

Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny boli v noci na stredu vystavené masívnym vzdušným útokom, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí. Rusko sa k nim zatiaľ nevyjadrilo.

Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.

Zelenskyj sa momentálne nachádza v Nórsku. Na stredu má tiež naplánovanú návštevu továrne na stíhačky Saab v Linköpingu vo Švédsku a stretnutie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac