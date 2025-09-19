Rusi a Bielorusi sa môžu zúčastniť zimných olympijských hier, ktoré budú o rok. Výbor má však podmienky

Foto: Needpix

Lucia Mužlová
TASR
Môžu súťažiť pod neutrálnou vlajkou.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok povolil účasť športovcom z Ruska a Bieloruska na budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritériá. Riadiaci orgán o tom informoval po piatkovom zasadnutí exekutívy v Miláne. MOV stanovil viacero podmienok, ktoré musia športovci oboch krajín splniť. Rovnaké pre nich platili aj pred OH 2024 v Paríži, tam ich štartovalo celkovo 32 v desiatich športoch.

Toto rozhodnutie sa týka iba niektorých individuálnych ruských a bieloruských športovcov. Tímom z obidvoch krajín nebude štart na ZOH umožnený. Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, ani nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi.

Ako dodatočnú podmienku bude MOV od športovcov vyžadovať písomný záväzok k Olympijskej charte a teda aj k „mierovému poslaniu olympijského hnutia“. Na ZOH 2026 budú podobne ako vlani v Paríži zakázané všetky národné symboly Ruska i Bieloruska. „Výkonný výbor bude postupovať presne tak, ako v Paríži,“ povedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

Účasť posúdi komisia

Rovnako ako v prípade OH v Paríži bude zriadená komisia na posudzovanie oprávnenosti individuálnych neutrálnych športovcov (AINERP). Bude posudzovať oprávnenosť každého športovca, ktorý získa alebo by mohol získať kvalifikačné miesto na ZOH 2026, a oprávnenosť ich podporného personálu. Komisia bude pozostávať z troch členov: Nicole Hoevertszová, členka MOV a predsedníčka komisie, Pau Gasol, zástupca MOV pre etiku a športovcov a Morinari Watanabe ako zástupca medzinárodných športových federácií.

Športovci pod neutrálnou vlajkou nebudú súčasťou slávnostného sprievodu počas otváracieho ceremoniálu. AINERP bude monitorovať správanie a dodržiavanie zásad účasti všetkých športovcov s neutrálnym štatútom a podporného personálu, ktorí sú považovaní za oprávnených a ktorí sa zúčastnia hier, a to aj po ich návrate z hier.

AINERP predloží akúkoľvek záležitosť disciplinárnej komisii MOV na prijatie opatrení alebo sankcií, ak sa správanie akéhokoľvek športovca alebo ich podporného personálu bude považovať za odporujúce Olympijskej charte, podmienkam a zásadám účasti v Miláne a Cortine.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kremeľ to zase skúša: Vzdušný priestor Estónska narušili ruské stíhačky, zdržali sa tam 12 minút

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac