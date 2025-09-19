Rusi a Bielorusi sa môžu zúčastniť zimných olympijských hier, ktoré budú o rok. Výbor má však podmienky

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok povolil účasť športovcom z Ruska a Bieloruska na budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritériá. Riadiaci orgán o tom informoval po piatkovom zasadnutí exekutívy v Miláne. MOV stanovil viacero podmienok, ktoré musia športovci oboch krajín splniť. Rovnaké pre nich platili aj pred OH 2024 v Paríži, tam ich štartovalo celkovo 32 v desiatich športoch.
Toto rozhodnutie sa týka iba niektorých individuálnych ruských a bieloruských športovcov. Tímom z obidvoch krajín nebude štart na ZOH umožnený. Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, ani nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi.
Ako dodatočnú podmienku bude MOV od športovcov vyžadovať písomný záväzok k Olympijskej charte a teda aj k „mierovému poslaniu olympijského hnutia“. Na ZOH 2026 budú podobne ako vlani v Paríži zakázané všetky národné symboly Ruska i Bieloruska. „Výkonný výbor bude postupovať presne tak, ako v Paríži,“ povedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
Účasť posúdi komisia
Rovnako ako v prípade OH v Paríži bude zriadená komisia na posudzovanie oprávnenosti individuálnych neutrálnych športovcov (AINERP). Bude posudzovať oprávnenosť každého športovca, ktorý získa alebo by mohol získať kvalifikačné miesto na ZOH 2026, a oprávnenosť ich podporného personálu. Komisia bude pozostávať z troch členov: Nicole Hoevertszová, členka MOV a predsedníčka komisie, Pau Gasol, zástupca MOV pre etiku a športovcov a Morinari Watanabe ako zástupca medzinárodných športových federácií.
Športovci pod neutrálnou vlajkou nebudú súčasťou slávnostného sprievodu počas otváracieho ceremoniálu. AINERP bude monitorovať správanie a dodržiavanie zásad účasti všetkých športovcov s neutrálnym štatútom a podporného personálu, ktorí sú považovaní za oprávnených a ktorí sa zúčastnia hier, a to aj po ich návrate z hier.
AINERP predloží akúkoľvek záležitosť disciplinárnej komisii MOV na prijatie opatrení alebo sankcií, ak sa správanie akéhokoľvek športovca alebo ich podporného personálu bude považovať za odporujúce Olympijskej charte, podmienkam a zásadám účasti v Miláne a Cortine.
