Rozlúčte sa s letom, takto teplo už nebude. Mieria k nám búrky, v stredu sa vyskytnú v týchto oblastiach

Úvod septembra nás prekvapil pokračovaním letného počasia. To je stále prajné, vonku je slnečno a teplo, no o pár hodín sa to zmení. Vieme, v ktorých oblastiach treba počítať s búrkami.

Utorok (12. 9.) bude posledným naplno slnečným dňom. V stredu sa má počasie výrazne zhoršiť, upozorňuje iMeteo. V druhej časti dňa hrozia búrky, ktoré môžu byť aj výraznejšie. Následne sa počasie priblíži k jeseni.

Už v utorok začne našu oblasť ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie prvé búrky. Najskôr sa vyskytnú v Nemecku, potom prídu aj k nám. V noci na stredu zavíta oblačnosť z búrok nad naše územie, pričom zhoršovať sa to bude zhruba od poludnia.

Prvé búrky už popoludní

Prvé búrky sa môže vyskytnúť na Slovensku v stredu po 15:00, búrková aktivita bude sústredená výlučne do západného a severozápadného Slovenska.

Výraznejšie zhoršenie počasia na celom území sa očakáva od štvrtka, v noci zavítajú na stred Slovenska a počas dňa sa vyskytnú na mnohých ďalších miestach východného Slovenska, a to najmä popoludní.