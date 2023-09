Stále sa môžete zbaliť a vyraziť do Chorvátska: Má dramaticky zlacnieť, toto je dôvod znižovania cien

Zdražovanie a hospodárska kríza sa nedotkli len našich štátov, ale aj všetkých ostatných krajín vrátane obľúbeného Chorvátska. To je v pomaly končiacej sa sezóne 2023 terčom veľkej kritiky vysokých cien, no tie by sa mali pozvoľne znižovať, píše Dnevnik.

Chorvátsko už dávno nie je tou krajinou, kam sa chodievalo za lacnou dovolenkou pri mori. Majitelia podnikov, ubytovaní, reštaurácií, či dokonca obchodné reťazce si dnes za svoje tovary a služby nechajú radi zaplatiť. A ak si to všimnú aj dovolenkári ako Nemci, tak je to minimálne na zamyslenie.

Na situáciu poukazovali viacerí vrátane domácich, ktorých trápili zvýšené ceny v supermarketoch. V Chorvátsku totiž zdraželo až 1 300 potravín vrátane tých najzákladnejších. Päťkilogramové balenie zemiakov zdraželo oproti koncu roka 2022 o 50 %, pričom červená cibuľa až o 73 %.

Zmeny sa nedotknú všetkých

Chorvátskej vláde preto došla trpezlivosť a na utorok 12. septembra zvolala stretnutie so zástupcami desiatich najväčších maloobchodných reťazcov. Medzi nich patria aj známe firmy ako Tommy či Lidl, pričom cieľom je znížiť ceny potravín. Podľa reakcií turistov je škoda, že sa tieto zmeny dejú až v momente, kedy pomaly odchádzajú z Chorvátska aj poslední dovolenkári.

Aj keď sa pravdepodobne rázne znížia ceny v supermarketoch, nie je isté, či táto zmena zasiahne aj sektor gastronómie či ubytovacie zariadenia. Ceny boli totiž v gastronómii skutočne vysoké. Kopček zmrzliny stál v Dubrovníku 5 eur, zatiaľ čo burger v meste Rovinj vyšiel až na 22 eur, dodáva TN.