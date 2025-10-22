Rozchod ju zmenil od základov. Erika Barkolová schudla viac než 30 kíl a našla vnútorný pokoj

Foto: Instagram (barkolova_erika)

Frederika Lyžičiar
Našla vnútorný pokoj a rovnováhu.

Život nás občas prekvapí zmenami práve vtedy, keď ich vôbec nečakáme. Niekedy nás k nim privedie túžba posunúť sa ďalej, inokedy zase ťažšie obdobie, ktoré nás donúti zastaviť sa a prehodnotiť veci.

Moderátorka Erika Barkolová si týmto procesom prešla tiež. Jej premena nie je len o schudnutí, ale aj o hľadaní rovnováhy, pokoja a nového pohľadu na život. Pre magazín Život prezradila, že cesta k lepšej verzii samej seba nebola jednoduchá. Za úspechom sa skrýva disciplína, sebazaprenie, ale aj úprimné priznanie, že impulzom bol rozchod po dlhoročnom vzťahu. Dnes sa môže pochváliť úžasným výsledkom – schudla viac než 30 kíl a cíti sa lepšie než kedykoľvek predtým.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)

Disciplína nadovšetko

Za novou postavou Eriky Barkolovej nestojí žiadna diéta na týždeň, ale dlhodobé odhodlanie a pevná vôľa. Moderátorka priznáva, že cesta k výsledkom bola omnoho náročnejšia, než sa možno zdá zvonku. „Presne tak. Ono to na prvý pohľad vyzerá ľahko – jesť len v určitom čase, trošku obmedziť porcie a hotovo. Ale v skutočnosti je za tým veľa sebazaprenia,“ hovorí otvorene.

Najväčšou skúškou pre ňu boli spoločenské večery, kde sa stôl prehýbal pod jedlom, no ona sa musela ovládať. „Hlavne, keď idete večer niekam do spoločnosti a všetci okolo vás jedia. Ja som tam sedela s pohárom vody alebo čaju a musela som si povedať: Nie, vydrž.“ Erika nikdy nepatrila k tým, ktorí by mohli jesť bez obmedzení.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)


Sama vie, že aj intenzívne cvičenie nestačí, ak sa človek nesústredí na to, čo má na tanieri. „Mám totiž ten typ postavy, že aj keby som cvičila do nemoty, ak si nedám pozor na jedlo, skrátka priberiem. Takže pre mňa bolo kľúčové nastaviť si pravidlá.“

Postupne si však na nový režim zvykla natoľko, že sa stal prirodzenou súčasťou jej dňa. „A čo je zaujímavé, dnes to už nevnímam ako obmedzenie. Skôr ako prirodzenú súčasť života. A dá sa to, naozaj sa to dá, hoci to nie je úplne jednoduché a ja sa snažím byť toho dôkazom.“

Impulz dostala vďaka rozchodu

