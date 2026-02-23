Ropovod Družba opäť horí, dnes je posledný deň Ficovho ultimáta. Ropa k nám stále netečie

Dronový útok v noci zapálil kľúčovú stanicu ropovodu Družba v ruskom Tatarstane. Požiar potvrdzujú zábery na internete aj ruský účet Astra. Ropovod nefunguje od januárových útokov Ruska na Ukrajinu.
O téme informuje Ukrainska pravda. Robert Fico sa pritom vyhráža Ukrajine, že ak tok ropy neobnoví, nariadi zastavanie núdzových dodávok elektriny zo Slovenska. Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára. Premiér v stredu (18. februára) po rokovaní vlády obvinil prezidenta Zelenského z politického vydierania a zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku.
Jediná slovenská rafinéria Slovnaft aktuálne zabezpečuje náhradné dodávky. Medzitým má ropné produkty vyrábať zo štátnych rezerv, ktoré vláda uvoľnila. K dispozícii je 250-tisíc ton ropy. Rafinéria funguje v obmedzenej prevádzke. Na Slovensku tiež vyhlásili stav ropnej núdze.
Zastavenie núdzových dodávok
Fico pritom v sobotu uviedol, že ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondelka (23. február) tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu.
„Ak v pondelok nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko, požiadam SEPS o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Len za január 2026 bolo týchto núdzových dodávok potrebných na stabilizovanie ukrajinskej energetickej siete dvakrát viac ako za celý rok 2025,“ vyhlásil.
Kyjev pritom navrhol Európskej únii využiť alternatívne prvky ukrajinskej ropovodnej siete, najmä ropovod Odesa–Brody, na dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Predseda vlády SR aj napriek tomu avizoval, že v pondelok (23. februára) navštívi štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a požiada ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Krajiny ako Poľsko a Rumunsko však už informovali, že Ukrajine s dodávkami pomôžu, informuje TA3.
Nahlásiť chybu v článku