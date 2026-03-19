Ropa aj miliardy pre Kyjev zostávajú blokované: Fico obvinil Zelenského, Orbán drží kľúčové rozhodnutia

Nina Malovcová
TASR
Samit v Bruseli nepriniesol riešenie ropy ani pôžičky.

Lídri členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli počas diskusie o Ukrajine zaoberali výlučne zablokovanou pôžičkou pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur a prerušením dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska cez ropovod Družba. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico, podľa ktorého ani v jednej otázke nedošlo k žiadnemu posunu.

Ďalej potvrdil, že nepodporil závery samitu o Ukrajine, informuje osobitný spravodajca TASR. „Pôžička pre Ukrajinu zostáva zablokovaná a nie je stanovený žiadny termín na znovuobnovenie dodávok ruskej ropy cez tento ropovod (Družba),“ oznámil predseda vlády SR.

Slovensko upozornilo na ropnú núdzu

Fico uviedol, že partnerov v EÚ informoval o vyhlásení stavu ropnej núdze na Slovensku a o problémoch spôsobených zastavením tranzitu ropy. Zároveň pripomenul, že podľa rozhodnutí inštitúcií Únie má Slovensko a Maďarsko právo odoberať ruskú ropu až do konca roka 2027.

Situáciu podľa neho výrazne komplikuje aj vojenský konflikt na Blízkom východe, ktorý obmedzuje prístup k rope a prudko zvyšuje jej ceny. Premiér vyjadril sklamanie z toho, že sa Európskej únii nepodarilo presvedčiť alebo prinútiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil okamžitú inšpekciu „údajne“ poškodeného ropovodu, jeho opravu a čo najrýchlejšie obnovenie prevádzky.

Fico kritizuje Zelenského aj situáciu v Maďarsku

Zelenského zároveň obvinil z nelegitímneho zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku s cieľom výmeny súčasnej vlády premiéra Viktora Orbána. Ten pre spor o ropovod Družba blokuje schválenie pôžičky EÚ pre Ukrajinu na roky 2026 až 2027, ako aj 20. balík protiruských sankcií.

Fico opätovne zdôraznil, že Slovensko je pripravené prijať ďalšie opatrenia voči Ukrajine, „ak jej politické vedenie bude naďalej úmyselne ekonomicky poškodzovať Slovensko“. Pripomenul, že Bratislava už zastavila dodávky núdzovej elektriny pre Kyjev. Slovenský premiér zároveň potvrdil, že odmietol podporiť závery samitu o Ukrajine. Požadoval, aby dokument obsahoval aj zmienku o ropovode Družba, čo sa napokon nestalo.

