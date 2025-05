Roky nevideli vonkajší svet, nesmeli používať toaletu: Polícia zachránila deti z hororového domu hrôzy

Každý rodič by mal dbať o blaho svojho dieťaťa. Niekedy sa ale deje pravý opak. Polícia zachránila deti z domu hrôzy, v ktorom ich rodičia držali od pandémie.

Ako informuje web Sky News, španielska polícia zachránila tri deti z domu hrôzy. Rodičia ich držali v zajatí od roku 2021. Policajti zatkli 53-ročného Nemca a 48-ročnú Američanku v meste Oviedo na severovýchode Španielska. 8-ročné dvojičky a 10-ročné dieťa si do opatery prevzal štát. Museli podstúpiť aj lekárske ošetrenie.

Rodičia čelia obvineniam z domáceho násilia a psychického týrania, ale aj zo zanedbania detí. Polícia sa o domácnosť začala zaujímať v polovici apríla. Jeden zo susedov rodinu nahlásil, lebo si robil o deti starosti. Nechodili totiž do školy. Viacerí susedia polícii potvrdili, že nevideli nikoho z domu vychádzať ani vchádzať dnu od roku 2021.

HEARTBREAKING: Police Free Three Boys from Squalid ‘House of Horrors’ After Four-Year Covid Lockdown

In Oviedo, Spain, police rescued three young boys from severe parental neglect. Due to the parents extreme COVID-19 fears, the children were confined in poor conditions for… pic.twitter.com/huJ4spS3m1

— UngaTheGreat (@UngaTheGreat) May 2, 2025