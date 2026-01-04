Rok 2026 oslávil ako boháč: Šťastlivec vyhral 74 miliónov eur, uhádol všetky vyžrebované čísla

Zatiaľ čo vo väčšine krajín si ľudia na Silvestra pripíjali šampanským, vo Fínsku sa jeden z hráčov lotérie zobudil do nového roka ako multimilionár.
Ďalšia astronomická výhra pristála na konto šťastlivca krátko po zahájení roka 2026.
Nový rok oslávil vstupom do života multimilionára
Žrebovanie v lotérii Eurojackpot prebehlo v piatok 2. januára 2026.
Vyžrebované boli čísla 10, 15, 29, 34 a 38, rovnako ako dve euročísla 2 a 9. Správu priniesli TV Noviny s odvolaním sa na poľský portál tvn24.
Za to, že šťastlivec tipol správne všetkých sedem výherných čísel, si odniesol hlavnú výhru vo výške 74 104 783,60 eura.
Lotéria zlákala aj Slovákov
Hra Eurojackpot neláka krásnymi sumami iba Fínov, ale aj mnohých hráčov zo Slovenska. Za desať rokov existencie tejto lotérie sa na Slovensku zrodilo už päť milionárov. Najvyššiu výhru si odniesol hráč z Košického kraja, no za pozornosť stojí aj hráč, ktorý 18. apríla 2025 vďaka systémovej stávke vyhral spolu 1 685 910 eur.
Celkovo sa slovenským hráčom darí čoraz viac. Od roku 2015 si odniesli výhry v hodnote stoviek miliónov eur a v počte výhercov sa Slovensko drží medzi úspešnejšími krajinami v rámci Eurojackpotu. TIPOS ako vždy pripomína, že lotéria je určená pre osoby staršie ako 18 rokov a hráči by mali hrať zodpovedne.
