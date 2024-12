16-ročné dievča vyhralo v lotérii milióny: Spravila strašnú vec a prišla o peniaze. Dojme vás, prečo to ľutuje

Už sme vás informovali o tom, ako sa len 16-ročnej Callie Rogers podarila vec, o ktorej mnohí snívajú. V roku 2003 sa jej podarilo vyhrať v lotérii neuveriteľných 1,8 milióna libier (cez 2 milióny eur), čím sa stala najmladšou výherkyňou v Spojenom kráľovstve. Ak by ste si mysleli, že dievča si týmto zabezpečilo finančnú istotu do konca života, boli by ste na omyle. V skutočnosti to bol začiatok jej trpkého životného príbehu. Priznala, čo na tom najviac ľutuje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď sa dozvedela, že je z nej zrazu milionárka, bola nadšená. Od tohto momentu už prešlo viac ako 20 rokov a jej život sa za ten čas obrátil naruby. Namiesto investovania sa rozhodla užiť si peniaze a rozhádzať ich, kde sa len dalo.

Odviazala sa pri nákupe oblečenia, svojim blízkym požičiavala priam astronomické sumy, približuje portál LADbible. Ako si neskôr sama uvedomila, ľudia ju pre peniaze využívali a ona to v tom čase nevnímala.

Ako upozornil web, pred nejakým časom sa rozhovorila pre denník The Sun a vysvetlila, že jej život po rokoch nie je vôbec žiarivý. Po miliónoch totiž niet ani stopy. Pracuje ako opatrovateľka a so svojimi deťmi býva v prenajatom byte, za ktorý platí 400 libier mesačne, čo predstavuje okolo 500 eur.

Dnes by už s peniazmi pravdepodobne narábala inak

Život Callie sa po rozprávkovej výhre opäť otočil a znova sa stala jednou z nás, bežných smrteľníkov. Priznala, že ľutuje, že prišla o peniaze v dôsledku jednej veci. Ak by ste si mysleli, že ju mrzí, že nemá drahé autá či nehnuteľnosti, nie je to celkom tak.

Callie je ľúto, že jej nezostali peniaze na to, aby ich mohla investovať do svojho syna s detskou mozgovou obrnou.

Viac o príbehu mladej milionárky sa dozviete v našom samostatnom článku.