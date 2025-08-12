Rodný dom princeznej Diany nedostane William ani Harry. Pri deľbe dedičstva zasiahlo prísne aristokratické pravidlo

Foto: SITA (AP Photo/Alberto Pezzali, Chris Jackson/Pool Photo via AP)

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Althorp zostane v rukách najstaršieho syna. Rodová rovnosť tu zatiaľ nemá miesto.

Princezná Diana zanechala po tragickej smrti svojim synom, princovi Williamovi a princovi Harrymu, majetok v hodnote miliónov. No ikonické rodinné sídlo, kde vyrastala a je pochovaná, nikdy nebolo súčasťou dedičstva.

Magazín Daily Mail odhalil, že panstvo Althorp v grófstve Northamptonshire, ktoré rodina Spencerovcov vlastní už viac ako 500 rokov, zdedí Louis Spencer, vikomt Althorp – bratranec Williama a Harryho. Tento krok vychádza zo stáročnej tradície mužskej primogenitúry, teda dedenia, pri ktorom sa titul a hlavný majetok odovzdáva najstaršiemu synovi bez ohľadu na to, či má staršie sestry. V aristokratických rodoch sa takto po generácie zabezpečovalo, aby sa veľké panstvá nerozdelili a zostali neporušené v rukách jedinej vetvy rodiny.

Dedičstvo a dôvod, prečo Althorp pripadne Louisovi

Keď princezná Diana zomrela, jej synovia zdedili väčšinu majetku v hodnote 13 miliónov libier (približne 15,5 milióna eur), vrátane osobných vecí, šperkov a finančných prostriedkov. Tie boli uložené do trustov a investované, takže do času ich plnoletosti narástla hodnota na viac ako 20 miliónov libier (približne 23,9 milióna eur).

Foto: Profimedia

Rodinné sídlo Althorp však nebolo súčasťou dedičstva. Podľa stáročnej tradície mužskej primogenitúry, teda systému, pri ktorom titul a hlavný majetok prechádzajú na najstaršieho syna bez ohľadu na staršie sestry, ho zdedí Louis Spencer, vikomt Althorp. Bývalý premiér David Cameron o tejto praxi povedal: „Predstava, že mladší syn by sa mal stať panovníkom namiesto staršej dcéry len preto, že je muž, už dnes nie je prijateľná.“

Earl Spencer Foto: Profimedia

Boris Johnson sa dokonca rozhodol preskúmať otázku mužskej primogenitúry ako súčasť plánov na sprístupnenie parlamentu ženám. Gróf Spencer však zotrval pri tradícii:

„Ak by som vybral Kitty, bolo by to proti všetkým tradíciám spojeným s Althorpom. Takto to jednoducho je. Chápem problémy, ktoré tento koncept prináša. Chápem však aj jeho výhody, pretože to doteraz fungovalo. Ak sa pozriete na zámky v údolí Loiry, sú prázdne. Keď sa všetko rovnomerne delí medzi generáciami, skončíte s krásnou budovou, v ktorej je len jedna pekná tapiséria. Celá myšlienka primogenitúry bola o tom, aby sa majetok udržal pohromade.“

Rodinné putá aj napriek tradícii

