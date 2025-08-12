Rodný dom princeznej Diany nedostane William ani Harry. Pri deľbe dedičstva zasiahlo prísne aristokratické pravidlo

Princezná Diana zanechala po tragickej smrti svojim synom, princovi Williamovi a princovi Harrymu, majetok v hodnote miliónov. No ikonické rodinné sídlo, kde vyrastala a je pochovaná, nikdy nebolo súčasťou dedičstva.
Magazín Daily Mail odhalil, že panstvo Althorp v grófstve Northamptonshire, ktoré rodina Spencerovcov vlastní už viac ako 500 rokov, zdedí Louis Spencer, vikomt Althorp – bratranec Williama a Harryho. Tento krok vychádza zo stáročnej tradície mužskej primogenitúry, teda dedenia, pri ktorom sa titul a hlavný majetok odovzdáva najstaršiemu synovi bez ohľadu na to, či má staršie sestry. V aristokratických rodoch sa takto po generácie zabezpečovalo, aby sa veľké panstvá nerozdelili a zostali neporušené v rukách jedinej vetvy rodiny.
Dedičstvo a dôvod, prečo Althorp pripadne Louisovi
Keď princezná Diana zomrela, jej synovia zdedili väčšinu majetku v hodnote 13 miliónov libier (približne 15,5 milióna eur), vrátane osobných vecí, šperkov a finančných prostriedkov. Tie boli uložené do trustov a investované, takže do času ich plnoletosti narástla hodnota na viac ako 20 miliónov libier (približne 23,9 milióna eur).
Rodinné sídlo Althorp však nebolo súčasťou dedičstva. Podľa stáročnej tradície mužskej primogenitúry, teda systému, pri ktorom titul a hlavný majetok prechádzajú na najstaršieho syna bez ohľadu na staršie sestry, ho zdedí Louis Spencer, vikomt Althorp. Bývalý premiér David Cameron o tejto praxi povedal: „Predstava, že mladší syn by sa mal stať panovníkom namiesto staršej dcéry len preto, že je muž, už dnes nie je prijateľná.“
Boris Johnson sa dokonca rozhodol preskúmať otázku mužskej primogenitúry ako súčasť plánov na sprístupnenie parlamentu ženám. Gróf Spencer však zotrval pri tradícii:
„Ak by som vybral Kitty, bolo by to proti všetkým tradíciám spojeným s Althorpom. Takto to jednoducho je. Chápem problémy, ktoré tento koncept prináša. Chápem však aj jeho výhody, pretože to doteraz fungovalo. Ak sa pozriete na zámky v údolí Loiry, sú prázdne. Keď sa všetko rovnomerne delí medzi generáciami, skončíte s krásnou budovou, v ktorej je len jedna pekná tapiséria. Celá myšlienka primogenitúry bola o tom, aby sa majetok udržal pohromade.“
