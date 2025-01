NASA varuje, blíži sa k nám asteroid: Šanca na zásah je vyššia než kedykoľvek predtým, hrozí druhá Tunguzská katastrofa

V nedávnej dobe objavený asteroid 2024 YR4 prináša nový zdroj obáv medzi astronómami. S rastúcou pravdepodobnosťou nárazu v roku 2032, by tento asteroid, ktorý má približne 60 metrov v priemere, mohol mať vážny vplyv na našu planétu.

V súčasnosti sa nachádza 43 452 288 kilometrov od Zeme, no už v decembri roka 2032 sa priblíži k našej planéte na vzdialenosť len 106 200 kilometrov. Zatiaľ čo toto blízke stretnutie nemusí automaticky znamenať katastrofu, riziko, že asteroid zasiahne Zem, sa zvýšilo na 1 ku 83.

Keby asteroid 2024 YR4 skutočne zasiahol Zem, jeho dopad by mohol mať rozsiahle následky. Ako informuje portál Space pri náraze by došlo k obrovskému výbuchu v atmosfére (tzv. „vzdušný výbuch“), alebo by sa vytvoril impaktný kráter. Podľa slov Davida Rankina, inžiniera z Catalina Sky Survey, pravdepodobnosť zásahu asteroidu „mierne vzrástla na 1 ku 83“, čo znamená, že ide o jeden z najväčších rizík zo všetkých asteroidov tejto veľkosti, ktoré boli doteraz zaznamenané.

Amatérsky astronóm Tony Dunn zdieľal simuláciu priblíženia asteroidu na sociálnej sieti X. Tento asteroid je aktuálne hodnotený tromi bodmi na Torino škále rizika, čo naznačuje, že ide o nebezpečnú blízkosť, ktorá si zaslúži pozornosť.

NASA, ESA and IAWN have all released statements today about newly-discovered #asteroid #2024YR4.

New observations have pushed its nominal trajectory about 120,000 km farther from Earth than the animation I posted yesterday. But the odds of impact in 2032 still remain > 1%. pic.twitter.com/bsH6u9vAIJ

— Tony Dunn (@tony873004) January 30, 2025