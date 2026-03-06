Trump tvrdí, že Kuba „čoskoro padne“. Po 50 rokoch je pripravená, povedal

Kuba podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa „čoskoro padne“. Vyjadril sa tak v piatok v rozhovore pre stanicu CNN. Uviedol tiež, že kubánska vláda chce veľmi uzavrieť dohodu, píše TASR.
„Chcú uzavrieť dohodu, tak tam pošlem Marca (Rubia, amerického ministra zahraničných vecí) a uvidíme, ako to skončí. Skutočne sa na to teraz sústredíme. Máme dosť času, ale Kuba je pripravená – po 50 rokoch,“ povedal.
Priateľské prevzatie kontroly
Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá, pričom USA uvalili na túto karibskú krajinu ropné embargo po tom, ako americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany.
Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy Kube. Od 9. januára nebola na Kubu dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety na ostrov, čo ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou ekonomickou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.
