Riskujete nehodu aj vysoké pokuty: Tieto chyby robia vodiči v zime. Expertka vysvetľuje, čo je úplne najhoršie

Zima radikálne mení vodičské podmienky. Odborníčka preto radí, ako sa pripraviť na zimné cesty a čo robiť v prípade šmyku. Expertka na bezpečnú jazdu Lucia Solomon zo SuperDRIVE upozornila, že keď sa na cestách strieda čerstvá vrstva snehu, utlačené koľaje aj kašovitá vrstva snehu a vietor tvorí snehové jazyky či záveje, zima vtedy zakryje nerovnosti na komunikáciách, zúži pruhy, vymaže vodorovné značenie a núti auto držať sa vytvorených koľají.
Stačí však podľa jej slov nenápadná strata priľnavosti, a už sa to začína. „Brzdná dráha vozidla sa na ľade predlžuje dva až šesťkrát v porovnaní so suchou cestou,“ upozornila Solomom. „Najviac chýb robíme v zime práve vtedy, keď máme pocit, že je to ešte v pohode. Niekedy vozovka vyzerá len mokrá, no v skutočnosti môže mať na sebe tenkú vrstvu ľadu,“ varuje expertka na bezpečnú jazdu.
Najčastejšie chyby, ktorých sa vodiči podľa jej slov dopúšťajú v zime sú zvýšená rýchlosť, malé odstupy, nesprávne brzdenie, prudké manévrovanie, podcenenie takzvaného čierneho ľadu, podceňované pneumatiky a tiež zlá príprava vozidla. Ak je úsek silne zľadovatený, brzdná dráha sa predlužuje a manévrovanie je obmedzené. Ak už auto príde do šmyku, je neskoro riešiť, či sú na vine zlé pneumatiky alebo či boli rýchlosť a odstup správne.
Pozor na čierny ľad
Expertka vysvetlila, že čierny ľad je zradný preto, že ho často nevidieť. Cesta pôsobí iba tmavo a vlhko. Zradné sú podľa nej aj miesta, kde je iná teplota, než o niekoľko metrov ďalej. „Mosty a nadjazdy môžu zamŕzať skôr, než bežná cesta, pretože sú zospodu vystavené studenému vzduchu a vetru. Keď je teplota okolo nuly a cesta vyzerá obyčajne, práve vtedy treba zbystriť. Na mostoch, v tieni a na otvorených úsekoch môže byť priľnavosť zrazu polovičná a vy si to uvedomíte až v momente, keď sa auto šmýka,“ upozornila Solomon.
Je preto nutné sledovať teplotu a pozerať oveľa viac dopredu a priam predvídať, kde čierny ľad hrozí. Odborníčka radí plynulo spomaliť a nerobiť žiadne prudké manévre. Ak je na ceste ľad, nejde pritom iba o rýchlosť, ale aj o odstup. Brzdné dráhy môžu byť totiž až šesťnásobne dlhšie než bežne.
„Pri pneumatikách platí jednoduché pravidlo: nie je to detail, je to základ. Zákon rieši minimálnu hĺbku hlavných drážok pri povinnosti zimných pneumatík na tri milimetre. My však vodičom hovoríme otvorene. Nechcete jazdiť na zákonné minimum, chcete jazdiť na bezpečné minimum. Pri zime je rozdiel medzi tromi a štyrmi milimetrami často rozdielom medzi kontrolou a šmykom,“ vysvetlila odborníčka.
Treba zachovať chladnú hlavu
Najhoršie čo vodič môže urobiť je podľa nej panikárenie, trhnutie volantu či skočenie na brzdu. „Auto reaguje s oneskorením a vy ho prudkými pohybmi len rozhádžete. V šmyku je najdôležitejší správny reflex a chladná hlava ,“ doplnila Solomon. Expertka radí, že v šmyku treba uvolniť plyn, pozerať sa tam, kam sa chcete dostať a jemne korigovať smer volantom.
„Telo má prirodzenú tendenciu zafixovať prekážku a presne tam potom auto aj ide. Dôležité je aj pochopiť, že existujú dva hlavné typy šmykov. Pri nedotáčavosti sa auto tlačí rovno a nechce zatočiť. Typicky pomôže ubrať plyn a netočiť volantom hekticky. Pri pretáčavosti sa zas zadok snaží predbehnúť predok; tam prichádza práca volantom proti smeru šmyku a pokojné nohy,“ povedala odborníčka.
