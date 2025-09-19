Rezort zdravotníctva reaguje na situáciu so žltačkou: Prípady prudko stúpajú, vakcín máme dosť

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR garantuje, že je zabezpečený dostatok vakcín proti žltačke typu A pre deti aj pre dospelých. Zároveň v zmysle komunikácie s držiteľom registrácie je distribúcia do lekární optimalizovaná tak, aby bola vakcína dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska a zaočkovať sa mohol každý, kto má záujem. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
Hygienici zaznamenali v niektorých okresoch Slovenska zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A. Ide o prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
