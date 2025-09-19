Rysuje sa veľký problém: Počet prípadov hepatitídy typu A na Slovensku prudko rastie. Najviac chorých je v týchto krajoch

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Výskyt hepatitídy A na Slovensku prudko rastie.

Výskyt hepatitídy typu A na Slovensku v posledných rokoch výrazne stúpa. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je počet nakazených od roku 2023 približne šesťnásobne vyšší než v predchádzajúcom období a trend naďalej rastie.

Štatistiky za prvý polrok 2025 naznačujú, že v porovnaní s rokom 2024 môže byť prípadov minimálne dvojnásobok. Ku koncu júla bolo evidovaných 1 882 pacientov, pričom najviac ochorení hlásili v Prešovskom a Nitrianskom kraji.

Prevencia a hygiena sú kľúčové

„Hepatitída typu A je ochorenie, ktorého šírenie vieme účinne zastaviť zodpovedným prístupom k prevencii. Vďaka jednoduchým krokom môžeme ochrániť nielen seba, ale aj svoje okolie. Jedným z najspoľahlivejších spôsobov ochrany je dôsledné dodržiavanie hygienických návykov a vakcinácia,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.

Foto: TASR (Roman Hanc)

Očkovanie proti hepatitíde A je nepovinné a štandardne sa nehradí z verejného zdravotného poistenia. Plne hradené je iba vo vybraných prípadoch – ak sa poistenec dostane do priameho kontaktu s infikovanou osobou a očkovanie nariadi príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Výnimky pri chronických pacientoch a deťoch

Ďalej aj u pacientov s chronickým ochorením pečene a u detí vo veku dvoch rokov žijúcich v prostredí so zníženým sociálno-hygienickým štandardom, napríklad bez prístupu k pitnej vode či v nevyhovujúcich bytových podmienkach.

Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje prevenciu prostredníctvom Peňaženky zdravia, z ktorej môžu poistenci čerpať finančný príspevok na kombinovanú vakcínu proti hepatitíde A a B. Táto očkovacia látka je určená dospelým a dospievajúcim od 16 rokov a chráni pred oboma typmi ochorenia. Poisťovňa prepláca až 50 percent z ceny každej dávky vakcíny.

