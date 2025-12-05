Rezort Šutaja Eštoka kupuje nové hasičské striekačky: Bude to stáť 38 miliónov, nahradia zastaralé modely

Nové hasičské striekačky vyjdú rezort vnútra na 38,4 milióna eur aj s DPH. Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, obstarané cisternové striekačky CAS 30 postupne nahradia v súčasnosti používané pätnásťročné striekačky Iveko Trakker, ktoré sú na hranici životnosti.
Potrebu obnoviť zastaralú hasičskú techniku potvrdil podľa rezortu vnútra aj Úrad hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a projekt obnovy bol zaradený do investičné plánu ministerstva vnútra medzi prioritné projekty.
„Hasičský a záchranný zbor postupne obnovuje techniku, ktorá bola vyrobená a zakúpená v rokoch 2009 až 2012 a znižuje nahromadený modernizačný dlh. Tak je to aj v prípade automobilových cisterien CAS 30. Parametre nových vozidiel zohľadňujú už aj potrebu z našej zásahovej praxe,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.
V prvej etape nakúpia 34 kusov
Z celkového počtu 68 vozidiel zahrnutých vo verejnom obstarávaní plánuje podľa neho HaZZ nakúpiť v prvej etape 34 kusov. Nákup ďalších vozidiel bude závisieť podľa dostupnosti finančných zdrojov.
Cisternové automobilové striekačky CAS 30 sú podľa ministerstva vnútra určené na dopravu veľkého množstva hasiacich látok, vody a peny na miesto požiaru. Okrem hasiacich látok vedia na miesto požiaru prepraviť aj hasičské jednotky spolu s príslušenstvom.
Nové vozidlá sú prispôsobené na nasadenie do ťažko dostupného terénu, ich súčasťou je lanový navijak, ale aj základné zdravotnícke vybavenie a potrebná doplňujúca technika ako náradie, motorové píly, akumulátorové vŕtacie skrutkovače alebo uhlové brúsky. Nové cisterny budú podľa rezortu rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska.
