Rezort Šutaja Eštoka kupuje nové hasičské striekačky: Bude to stáť 38 miliónov, nahradia zastaralé modely

Foto: TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
SITA
Nové hasičské striekačky vyjdú na 38 miliónov eur.

Nové hasičské striekačky vyjdú rezort vnútra na 38,4 milióna eur aj s DPH. Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, obstarané cisternové striekačky CAS 30 postupne nahradia v súčasnosti používané pätnásťročné striekačky Iveko Trakker, ktoré sú na hranici životnosti.

Potrebu obnoviť zastaralú hasičskú techniku potvrdil podľa rezortu vnútra aj Úrad hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a projekt obnovy bol zaradený do investičné plánu ministerstva vnútra medzi prioritné projekty.

„Hasičský a záchranný zbor postupne obnovuje techniku, ktorá bola vyrobená a zakúpená v rokoch 2009 až 2012 a znižuje nahromadený modernizačný dlh. Tak je to aj v prípade automobilových cisterien CAS 30. Parametre nových vozidiel zohľadňujú už aj potrebu z našej zásahovej praxe,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.

V prvej etape nakúpia 34 kusov

Z celkového počtu 68 vozidiel zahrnutých vo verejnom obstarávaní plánuje podľa neho HaZZ nakúpiť v prvej etape 34 kusov. Nákup ďalších vozidiel bude závisieť podľa dostupnosti finančných zdrojov.

Cisternové automobilové striekačky CAS 30 sú podľa ministerstva vnútra určené na dopravu veľkého množstva hasiacich látok, vody a peny na miesto požiaru. Okrem hasiacich látok vedia na miesto požiaru prepraviť aj hasičské jednotky spolu s príslušenstvom.

Nové vozidlá sú prispôsobené na nasadenie do ťažko dostupného terénu, ich súčasťou je lanový navijak, ale aj základné zdravotnícke vybavenie a potrebná doplňujúca technika ako náradie, motorové píly, akumulátorové vŕtacie skrutkovače alebo uhlové brúsky. Nové cisterny budú podľa rezortu rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vážna nehoda na strednom Slovensku: Cesta je kompletne uzavretá, kamión strhol značku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac