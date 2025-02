Regály sa plnia tovarom: Biedronka zrejme otvorí prvé obchody už o pár dní, najbližšie k tomu majú mať tieto predajne

Ľudia sledujú médiá a sociálne siete, všetky zmysly má nastražené aj konkurencia. Poľská Biedronka s portugalskými majiteľmi už čoskoro u nás otvorí svoje prvé predajne, ktoré čakajú už iba na oficiálny termín. Otázkou ostáva, kde zažije „lienka“ tuzemskú premiéru.

Článok pokračuje pod videom ↓

O príchode reťazca Biedronka vás pravidelne informujeme v našich článkoch. V uplynulom období sa riešila hlavne predajňa v obci Čierne, proti ktorej sa búria miestni obyvatelia. Okrem toho diskont hľadá nových pracovníkov do Liptovského Mikuláša či v okolí Chorvátskeho a Slovenského Grobu. Všetko sa deje po tom, ako reťazec na konci minulého roka odložil očakávane otvorenie svojich prvých predajní.

Ako teraz informuje portál TV noviny, viaceré indikátory naznačujú, že prvé obchody by mohli privítať zákazníkov už počas budúceho týždňa. Biedronka však zatiaľ špecifickejšie informácie neposkytla. „Finalizujeme posledné prípravy na spustenie našich predajní na Slovensku. Čoskoro budeme pripravení odhaliť konkrétnejšie podrobnosti v blízkej budúcnosti,“ uviedli zástupcovia spoločnosti.

Podľa dostupných správ má „lienka“ pripravené svoje logistické centrum vo Voderadoch, finálne kontúry tiež nabrala predajňa vo Zvolene. Posledné práce práve prebiehajú napríklad aj v Miloslavove, kam sme sa osobne vybrali pozrieť aj my. Podľa špekulácií na sociálnych sieťach by to mohla byť práve malá obec pri Bratislave, ktorá sa dočká prvej Biedronky.

Indikovať to môžu tiež zverejnené pracovné ponuky. Kým pri väčšine z nich spoločnosť neuvádza termín nástupu, v Miloslavove bol uvedený na začiatok februára. V pokročilej fáze prípravy by mala byť aj predajňa v Považskej Bystrici. Iné mestá, ktoré boli ohlasované ako pilotné, však údajne zatiaľ na obchodných priestoroch iba pracujú.

Na severe Slovenska nechcú Biedronku v strede dediny

Príchod poľského diskontu vyvoláva v mnohých Slovákoch nadšenie či očakávanie. Sľubujú si od neho nový sortiment, ale predovšetkým lacnejšie potraviny. Je to spôsobené aj tým, že viacerí ho poznajú z Poľska a pravidelne ho tam navštevujú. To je napríklad tiež prípad obce Čierne, kam Biedronka smeruje. Paradoxne, miestni sa tu proti nej búria.

Aj keď ho sami za hranicami aktívne vyhľadávajú, rozhodli sa proti nemu bojovať. Obyvateľom Čierneho sa totiž nepáči, že jedna z prvých ohlásených slovenských predajní má vyrásť v srdci ich dediny. Takéto podnikateľské činnosti vraj vytvárajú nadmerný hluk, zápach, zvýšenú frekvenciu dopravy a tiež prach.

Výstavbou obchodného reťazca sa však oficiálne neporuší žiadny zákon, nakoľko má vyrásť na pozemkoch, kde už je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Spomínaný územný plán je schválený od roku 2022 a paradoxom je, že medzi signatármi petície sú aj ľudia, ktorí sa na jeho schválení priamo podieľali. Starosta obce Peter Staňo zároveň uviedol, že zamietnutím stavby by mohol spôsobiť problémy so zákonom.