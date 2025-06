Rebeka zareagovala na kritiku, ktorá sa valí na jej kamarátku po semifinále Ruže pre nevestu. Všetko vraj bolo inak

Jedna podľa nich nedostatočne ukazuje svoje emócie, ďalšej vraj chýba inteligencia a tretia má vraj mužský a miestami až krutý humor. Diváci Ruže pre nevestu už od začiatku nešetrili kritikou na súťažiace a pri každej si našli niečo, čo im prekáža. Kritika však neostala len pri nich a po poslednej epizóde sa preniesla aj na kamarátku Rebeky.

Brány finále sa zavreli a tesne pred nimi skončila v šou Rebeka. Tá si až do poslednej chvíle verila, že má k Rasťovi najbližšie, o čom ju presviedčali aj jej mamina a najlepšia kamarátka Sisa. Kázali jej, aby si všímala, ako sa na ňu Rasťo pozerá a tvrdili, že Anička ani Karolína pre ňu v skutočnosti nie sú žiadna konkurencia. Ukázalo sa však, že sa poriadne mýlili.

Kritika jej kamarátky neprestáva

O kritike Rebekinej kamarátky sme vás už v článku informovali, no od jeho vydania sa stihlo nazbierať množstvo komentárov pod ďalšími príspevkami televízie a ľudia stále neprestávajú s vyčítavými poznámkami na jej osobu. Napríklad: „Rebekina kamoška bol veľký omyl.“ alebo „Tá kamoška Rebeky, to čo je za človeka? To jej zaplatili za to odporné správanie?“ Nie div, že sa Rebeka rozhodla Sisy zastať a prezradila divákom informácie, ktoré sa podľa jej slov na obrazovky nedostali.

Rebeka sa rozhodla ozvať na svojom profile na TikTok-u, kde natočila krátke video so zvukom „That was rude, that was pretty f-in rude“ (v preklade: To bolo neslušné, to bolo k*rva dosť neslušné, pozn. red.) a textom „Keď vidím komentáre na moju najlepšiu kamošku“. V popise videa navyše dodala: „O čo si ty lepší, keď dokážeš odsúdiť človeka po 10 minútach rôzne zostrihaných scén v „telke“ a vypisovať takéto nechutné komentáre.“

Napriek jej snahe Silviu obrániť sa však aj pod týmto videom našlo množstvo komentárov, ktoré ju a jej správanie v Ruži pre nevestu odsúdili. Napríklad komentár v znení, na ktorý Rebeka neskôr zareagovala: „Tvrdiť, že reakcia verejnosti na ňu je „rude“ potom, ako sa ona vyjadrovala na druhých, je trošku pokrytecké.“

Vypadnutá ružička napísala: „Milá slečna Alexandra, vy ste v tej vile neboli, nepočuli ste ani jednu konverzáciu mimo kamier (a ani tie, ktoré na kamere boli a nedostali sa do finálneho zostrihu), nezažili ste ani jednu situáciu mimo kamier, takže byť na vašom mieste, radšej pomlčím, aby ste sa nemuseli hanbiť za vaše vyjadrenia, keď po šou náhodou uniknú na verejnosť informácie o niektorých účastníčkach. Prajem všetko dobré.“

Aj po jej vysvetlení však ľudia pokračovali v kritike a v komentároch odkazovali, že ak Silvia nechcela, aby ju ľudia súdili, mala sa v šou správať inak. Kritika navyše neostala len pri nej, ale rýchlo do nej ľudia začali zahŕňať aj samotnú Rebeku. „Normálne potom, čo ste obe predviedli, by som sa hanbila, neskutočné niečo také správanie,“ znel napríklad jeden z týchto komentárov.