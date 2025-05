Podpichovať sa jej nevyplatilo: Škodoradostní diváci Ruže pre nevestu si naplno užili tento moment, nešetria kritikou

Semifinále je za nami a Slovensko spoznalo finalistky obľúbenej zoznamovacej šou. Do cieľa sa prebojovali favoritky divákov, zatiaľ čo tretia si musela pobaliť kufre a ísť domov. Najprv však všetky navštívili na Srí Lanke ich rodiny a nielenže im vyjadrili svoju podporu, ale preklepli si aj Rasťa.

Rebekina mama aj jej najlepšia kamarátka Sisa ju pred Rasťom poriadne vychválili a opisovali ju ako ženu do voza aj do koča. Padla aj zmienka o Rebekinom humore, ktorý môže byť občas drsnejší, čo neskôr pred kamerami potvrdil aj Rasťo a označil ho za „chlapský“. Keďže zazneli len komplimenty, bol to práve on, kto spomenul Rebekinu „slabinu“ a pripomenul, že tvrdila, že nerada varí. Rebeka to však zachránila tým, že Rasťovi k narodeninám pripravila tiramisu, ktoré miluje. Naopak si to u neho pokazila hláškou, že je „Aničkin najväčší hejter“.

Celá jej taktika sa obrátila proti nej

Rodiny neskôr dostali priestor porozprávať sa aj osamote. Anička svojim rodičom prezradila, že si to Rebeka u nej pokazila a už to nezmaže a Rebekina mama zas zhodnotila, že Anička pre Rebeku nie je konkurencia, keďže je ešte detská a príliš naviazaná na rodičov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Po rande s Aničkou a jej rodinou si ju nakoniec Rasťo nechal ešte chvíľu pri sebe, zatiaľ čo jej rodičia sa vrátili do vily. Tam rovno narazili na Rebeku so Sisou a tie sa začali vypytovať na ich názor ohľadom Rasťa a Aničky. Rebeka sa ich spýtala, či si vedia predstaviť, že by Aničku Rasťo dokázal rovnako usmerňovať, ako to robia jej rodičia, na čo Aničkina mama pohotovo zareagovala: „Ja si myslím, že Aninku netreba usmerňovať. Tá už má svoju hlavu aj odžité svoje zážitky.“ Zároveň upozornila, že pre dcéru hľadajú rovnocenného partnera, nie niekoho, kto by ju kontroloval.

Aničkina mama následne Rebekinu otázku otočila na ňu a spýtala sa, či si ona hľadá niekoho, kto ju bude viesť, čo Rebeka nazvala pasívnou agresiou. Prekvapilo ju, ako sa Aničkina mama v tejto konverzácii zachovala a hoci to považovala za nejaký nepriamy útok, diváci to videli inak.

„Aničkina mama si tam Rebeku mazala na chleba. Rebeke došli slová,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Presne, „kokos“. Rebeka rýpe a potom, že vraj Aničkina mama je pasívne agresívna,“ pridala sa hneď ďalšia. Tretia dodala: „To je typická obrana každého rýpača – najskôr sa chce slovne biť a keď sa vieš efektívne brániť, tak si pasívne agresívny.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Veľkú kritiku si navyše zlizla aj Rebekina kamarátka Silvia. „Tak už sa nečudujem, že má Rebeka ružové okuliare, keď má „kamošku“ bez štipky sebareflexie,“ znel napríklad jeden z komentárov. Ďalšia diváčka zas písala: „Tá Rebekina kamarátka bola hrozná… Nechápem, kto ona je, že môže hodnotiť niekoho, koho pozná päť minút. Dopomohla Rebeke akurát k tomu, že ju Rasťo vyhodil.“

V komentároch sa tiež našlo: „Rebeka a jej kamoška. Normálne mi je „na g*c“. Dá sa závidieť aj v dobrom, a nie takto. Anička a jej rodičia majú nádherný vzťah. Je mi ľúto, že vy to tak nemáte. Ale takéto komentáre. No neviem. Asi aj vy vyhľadajte terapeuta a skúste pracovať na tej závisti.“ alebo „Rebeka a jej rodina/„kamoška“ sú „jak“ tie zlé postavy z Popolušky.“