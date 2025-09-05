Prečo sa Zelenskyj stretne s Ficom? Odborník v tom má jasno. Riešiť by vraj mohli tieto témy

Dohodu na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany v Užhorode práve v čase po skončení cesty Fica do Číny nepovažuje odborník za náhodu.

Ak by plánované stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebolo v záujme Zelenského, vôbec by neprišlo k dohode oboch strán na tom, že sa bude konať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Dohoda na schôdzke podľa neho ešte automaticky neznamená, že sa reálne bude konať a prebehne v rámcoch, ktoré boli zverejnené. „Trochu opatrne hovorím, že by sa mali stretnúť. Verím tomu, že sa stretnú, že sa to rokovanie nezruší. Mala by byť prítomná aj premiérka ukrajinskej vlády,“ konštatoval Hrabko.

Nebudete tam len Zelenskyj

Stretnutie je dohodnuté tak, že sa Robert Fico po návrate z Číny presunie na východné Slovensko a odtiaľ do ukrajinského mesta Užhorod, ležiaceho blízko slovensko-ukrajinskej hranice, kde by sa v piatok malo konať stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Slovenský premiér nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.

Dohodu na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany v Užhorode práve v čase po skončení cesty Fica do Číny nepovažuje Hrabko za náhodu. „Pri takýchto príležitostiach nič nie je náhodné, ani to, že Robert Fico išiel do Pekingu a nie je náhodné ani to, že sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom,“ konštatuje Hrabko.

Foto: TASR/AP

Fico v Pekingu rokoval aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a viac ako hodinu hovorili medzi štyrmi očami. „Nemyslím si, že by Vladimír Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ reagoval Hrabko. Slovenský premiér podľa neho na oslavách výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Číne nereprezentoval Európsku úniu, ktorá od tejto cesty dala ruky preč, ale iba Slovensko. Pripomenul, že veľká časť štátnikov, ktorí sa v Číne stretli, nezastupovala demokratické, ale autoritárske režimy.

Hrabko skôr očakáva, že gro rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany budú tvoriť energetické otázky. „Bude to naozaj veľmi dôležité stretnutie, ak k nemu príde. Sám som zvedavý na jeho výstupy a jeho interpretáciu zo strany Roberta Fica, ale najmä zo strany prezidenta Zelenského,“ dodal Hrabko.

Názor PS

Vyhlásenie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, podľa ktorého premiér nemal vycestovať zo Slovenska v čase rozbehnutých rokovaní o konsolidácii verejných financií, označil Hrabko za nepremyslené. „V tejto rozhodujúcej chvíli, keď sa má koalícia dohodnúť, ako bude vyzerať rozpočet, tak Robert Fico sa zdvihne a odíde. V situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má budúci rok pripraviť,“ konštatoval.

Podľa Hrabka vie premiér Fico odložiť svoju osobnú účasť na koaličných rokovaniach o konsolidácii, na termín osláv v Číne však žiadny vplyv nemá. Ak sa chcel predseda slovenskej vlády zúčastniť na rokovaniach v Číne, musel sa podľa Hrabka prispôsobiť termínu, ktorý bol vopred daný. „Napokon, z vecnej stránky rokovania o konsolidácii pokračujú. Je to najmä vec ministra financií Kamenického, premiér do toho vstupuje až v záverečnej fáze,“ povedal Hrabko.

Trump je nespokojný: Vyzval Európu na ukončenie dovozu ruskej ropy. Slovensko ju ďalej nakupuje

