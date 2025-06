Ráno ste v robote, poobede pri mori: Chorvátsko zháňa pracovné sily, nedostatok ľudí rapídne zvýšil platy

Teploty sú čoraz vyššie, leto je hneď za rohom a pre mnohých, najmä mladších, je toto obdobie spojené aj s letnou brigádou. Možností je mnoho, no práca v gastre zrejme patrí medzi najpopulárnejšie. Aj tu sa však dá spojiť príjemné s užitočným a jednou z možností je vydať sa za prácou do obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov – do Chorvátska.

Hoci sa už jún preklopil do svojej druhej polovice, na chorvátskych weboch je stále viac ako 2 000 inzerátov z oblasti gastra a cestovného ruchu, píše web Index.hr. Medzi najžiadanejšie pozície patria čašníci, kuchári, chyžné či recepčné. Domáci o tieto miesta zjavne nemajú záujem a spoločnosti sa tak obracajú na zahraničnú pracovnú silu.

Dopyt je veľký

Napríklad, plat čašníka v Zadare na webe MojPosao: sa pohybuje v rozmedzí od 1 000 do 1 500 eur. Priemerný sezónny čistý plat sa podľa webu pohybuje v sume okolo 1 250 eur, čo je výrazne viac, ako je priemerná čistá mzda na Slovensku v tomto odvetví. Ak si k tomu prirátate prepitné, ide už o peknú sumu peňazí.

Chyžné si v Chorvátsku zarobia priemerne 961 eur, no takí kuchári až 1 559 eur. Vo všetkých prípadoch ide o výrazný nárast oproti vlaňajšku.

Veľa pracovných ponúk sa dá nájsť aj na sociálnych sieťach, ako napríklad na stránke Posao u turizmu. Existujú však aj slovenské weby, ktoré sú zamerané na sezónne práce v Európskej únii, vrátane Chorvátska. Slováci tak môžu spojiť prácu s pobytom pri mori, čo je už na prvý pohľad veľmi zaujímavá kombinácia.

Našli sme napríklad ponuku animátor voľného času, kde si človek môže zarobiť 1000 eur v čistom. Tiež ide o sezónnu prácu v cestovnom ruchu, ktorá by mohla byť zaujímavá napríklad práve pre mladšie ročníky, ktorým sa pomaly začnú letné prázdniny. V Chorvátsku si teraz môžete pekne zarobiť, je evidentné, že krajina má nedostatok pracovníkov v rôznych sektoroch.