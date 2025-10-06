Putin varuje Ameriku: Ak Ukrajine dodajú rakety Tomahawk, bude to znamenať koniec vzájomných vzťahov

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti požiadal o dodávku týchto navádzaných striel s plochou dráhou letu, pričom ich možnú dodávku potvrdil aj americký viceprezident J. D. Vance.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že ak Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety Tomahawk, znamenalo by to koniec pozitívnych trendov vo vzťahoch medzi Ruskom a USA.

Informovala o tom ruská štátna agentúra TASS, ktorá citovala Putina počas rozhovoru s propagandistom Pavlom Zarubinom.

To (možné rozhodnutie o dodávkach Tomahawkov Kyjevu) povedie k zničeniu našich vzťahov. V každom prípade pozitívnych trendov, ktoré sa v týchto vzťahoch rysovali. Takže hovorím, čo si myslím. A ako sa to nakoniec vyvinie, nezáleží len na nás,“ uviedol Putin.

U.S. Navyderivative work: The High Fin Sperm Whale, Public domain, via Wikimedia Commons

Zatiaľ však nie je jasné, či už bolo rozhodnutie o dodávkach prijaté. Agentúra Reuters označila tento scenár za nepravdepodobný, keďže rakety Tomahawk sú primárne určené pre americké námorníctvo.

Ukrajina možno dostane od USA spravodajské informácie

Denník The Wall Street Journal zasa informoval, že USA plánujú Ukrajine poskytnúť spravodajské informácie o ruskej energetickej infraštruktúre, ktorá je dostupná pre strely s dlhým doletom. Tieto správy prichádzajú po tom, ako Donald Trump vyjadril sklamanie z Putina, že v konflikte na Ukrajine nepodporil jeho mierové snahy.

Pred niekoľkými dňami označil Rusko za „papierového tigra“ pre jeho neschopnosť ovládnuť Ukrajinu. Putin na to reagoval otázkou, či tým tigrom nie je skôr Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), keďže nedokázala zastaviť ruské sily.

Navyše britský denník The Telegraph informoval, že Trump zvažuje nasadenie jednotiek súkromných amerických vojenských spoločností na Ukrajine ako bezpečnostnú záruku po prípadnom uzavretí prímeria, ktoré by slúžili na odstrašenie ďalšej ruskej invázie.

