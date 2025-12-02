Putin sa raduje, mal dobyť Pokrovsk: Ukrajinci hovoria o klamstve, analytici o zásadnej zmene vo vojne

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin sa chystá rokovať s americkým vyslancom, no boje o Pokrovsk pokračujú.

Ruský prezident Vladimir Putin označil v pondelok údajné dobytie ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti za dôležité víťazstvo a vyhlásil, že Moskve pomôže naplniť jej širšie vojnové ciele. Vyjadril sa tak po tom, čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že armáda dobyla Pokrovsk.

Ukrajinské jednotky bojujúce v tomto meste však v utorok vyhlásili, že naďalej držia jeho severnú časť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a televízie Sky News.

Putin ďakuje vo videu

„Chcem sa vám poďakovať. Toto je dôležitý krok. Všetci veľmi dobre vieme, aký je dôležitý,“ povedal Putin oblečený vo vojenskej uniforme vo videu zverejnenom v pondelok večer. „Zabezpečí to plnenie ďalších úloh, ktoré sme si stanovili na začiatku špeciálnej vojenskej operácie,“ dodal šéf Kremľa, pričom použil výraz, ktorým Rusko označuje vojnu na Ukrajine.

Reuters konštatuje, že obsadenie Pokrovska poskytne Moskve možnosť postupovať smerom na sever k dvom veľkým ukrajinskými jednotkami kontrolovaným mestám v Doneckej oblasti, Kramatorsku a Sloviansku.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery, ktoré zrejme zachytávajú ruských vojakov držiacich vlajku Ruskej federácie v uliciach Pokrovska. Agentúra Reuters na základe porovnania s archívnymi a satelitnými zábermi dospela k záveru, že video bolo natočené v Pokrovsku.

Ukrajina tvrdí, že boje pokračujú

Velenie ukrajinskej armády v utorok vyhlásilo, že boje v Pokrovsku pokračujú a ruské jednotky, ktoré vztýčili vlajku v centre mesta, boli odrazené. „V Pokrovsku pokračujú pátracie a útočné operácie a likvidácia nepriateľa v mestských oblastiach,“ uviedlo velenie na sociálnych sieťach. Dodalo, že ruské sily využili nepriaznivé počasie na presun do centra tohto mesta, v ktorom pred inváziou ruských vojsk vo februári 2022 žilo približne 60 000 obyvateľov.

Foto: SITA/AP

Ruskí analytici sa podľa Reuters domnievajú, že obsadenie Pokrovska môže posilniť pozíciu Ruska pri rokovaniach o ukončení vojny. Prevzatie kontroly nad týmto mestom je podľa nich najvýznamnejším územným ziskom Moskvy od dobytia mesta Avdijivka začiatkom roka 2024.

Putin sa v utorok v Moskve stretne s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa budú rokovať o niekoľkých zostávajúcich rozdielnych postojoch k mierovému plánu pre Ukrajinu.

