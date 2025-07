Putin pôjde až do konca, chce pokračovať v zabíjaní: Trump je po telefonáte s Putinom nespokojný, chystá veľký krok

Zároveň sľúbil posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany po strategickom hovore s prezidentom Zelenským. V USA však narastá napätie aj pre opakované, jednostranné zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine zo strany ministra obrany Peta Hegsetha.

Americký prezident Donald Trump sa ostro vyjadril k výsledku svojho telefonátu s ruským lídrom Vladimirom Putinom ohľadom vojny na Ukrajine. „Je to veľmi ťažká situácia. Povedal som vám, že som s tým hovorom veľmi nespokojný. Prezident Putin chce totálne presadiť svoje, pokračovať v zabíjaní ľudí. To nie je dobré,“ povedal Trump v piatok novinárom na palube lietadla Air Force One.

Je pripravený sprísniť sankcie voči Rusku

Trump zároveň naznačil, že je pripravený sprísniť sankcie voči Rusku. V posledných mesiacoch ich síce odkladal v nádeji, že presvedčí Putina, aby vojnu ukončil, no teraz naznačil zmenu tónu.

„Veľa hovoríme o sankciách,“ povedal. „Putin chápe, že môžu prísť.“

Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že v ten istý deň absolvoval „veľmi strategický hovor“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten čelí rastúcim obavám v Kyjeve pre neistotu okolo americkej vojenskej pomoci. Zelenskyj neskôr potvrdil, že sa s Trumpom dohodli na „posilnení“ ukrajinskej protivzdušnej obrany, a to po doteraz najmasívnejšom ruskom vzdušnom útoku od začiatku vojny.

Podľa troch kongresových poradcov a bývalého amerického predstaviteľa, ktorý je oboznámený so situáciou, nedávne pozastavenie dodávok americkej vojenskej pomoci Ukrajine nebolo rozhodnutím Bieleho domu, ale jednostranným krokom ministra obrany Peta Hegsetha.

Podľa zdrojov z portálu NBC News ide už o tretí prípad, kedy Hegseth svojvoľne zastavil dodávky – predchádzajúce boli vo februári a máji a napokon ich v priebehu niekoľkých dní zrušili. Demokratickí aj republikánski zákonodarcovia boli znepokojení, že o rozhodnutí neboli vopred informovaní, a podľa poradcov zvažujú, či oneskorenia neporušili zákon o bezpečnostnej pomoci Ukrajine.