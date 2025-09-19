Putin nás vodí za nos, klame aj sám seba: Podcenil Ukrajincov a čakal rýchle víťazstvo, hovorí šéf britskej MI6

Neexistuje „absolútne žiadny dôkaz“, že by ruský vodca Vladimir Putin chcel rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Povedal to v piatok šéf britskej zahraničnej rozviedky MI6 Richard Moore, informuje portál Euronews.
Podľa neho Putin „nás vodí za nos“. „Usiluje sa presadiť svoje imperiálne ambície za každú cenu a využíva na to všetky dostupné prostriedky. Nemôže však uspieť. Putin si ukrojil väčší kus, ako dokáže prehltnúť. Myslel si, že víťazstvo bude jednoduché. On aj mnohí ďalší podcenili Ukrajincov,“ konštatoval Moore.
Putin zabezpečil jedine lepšiu cestu pre Ukrajinu
Podľa šéfa MI6 invázia posilnila ukrajinskú identitu, urýchlila jej orientáciu na Západ a prinútila Švédsko a Fínsko vstúpiť do NATO.
„Putin sa snaží presvedčiť svet, že ruské víťazstvo je nevyhnutné. Lenže on klame. Klamal svetu. Klamal vlastnému národu. Možno klame aj sám seba,“ dodal.
Podľa analytikov Putin verí, že vojna unaví Západ a že v opotrebovacej vojne zlomí menšiu ukrajinskú armádu početnou prevahou. Ukrajina sa snaží čo najrýchlejšie rozšíriť obrannú spoluprácu s inými krajinami a získať miliardové investície do vlastného zbrojárskeho priemyslu.
Moore odchádza z funkcie na konci septembra. Na jeho miesto britská vláda vymenovala Blaise Metreweliovú, ktorá sa stane prvou ženou v histórii na čele tajnej služby MI6.
