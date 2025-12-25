Putin chváli severokórejských vojakov: V odkaze Kim Čong-unovi píše o neporaziteľnom priateľstve a bojovom bratstve

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin chváli priateľstvo so Severnou Kóreou v novoročnom posolstve.

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP, píše TASR.

V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.

Tisíce severokórejských vojakov v Rusku

Juhokórejské a západné spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea v roku 2024 vyslala do Ruska viac ako 10 000 vojakov, ktorí bojovali predovšetkým v Kurskej oblasti. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.

„Hrdinský vstup vojakov Kórejskej ľudovej armády do bojov za oslobodenie Kurskej oblasti od okupantov a následná činnosť kórejských ženistov na území Ruska jasne dokázali neporaziteľné priateľstvo,“ napísal Putin podľa oficiálnej severokórejskej agentúry KCNA.

Dodal, že tým boli naplnené ustanovenia „historickej zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve“, podpísanej počas jeho návštevy Pchjongjangu v júni minulého roka. Táto dohoda obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane, ktorá zaväzuje obe krajiny poskytnúť si okamžitú vojenskú pomoc v prípade ozbrojenej agresie.

Padlí vojaci a vízia multipolárneho sveta

Silné vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou podľa Putina prispejú k „vytvoreniu spravodlivého poriadku multipolárneho sveta“. Juhokórejská spravodajská služba odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.

Foto: SITA/AP

Medzičasom sa Kim Čong-un stretol s rodinami padlých vojakov a vyjadril im sústrasť pre ich „neznesiteľnú bolesť“. Štátne médiá zároveň zverejnili zábery, na ktorých dojatý Kim objíma navráteného vojaka.

Po uzavretí vojenskej dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom minulý rok Soul – vtedy pod vedením konzervatívnej administratívy prezidenta Jun Sok-jola – uviedol, že by mohol prehodnotiť dodávky zbraní Kyjevu, hoci domáca legislatíva takýto krok zakazuje. Napokon k tomu však nedošlo, doplnila AFP.

