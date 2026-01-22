Psy vydávajú 6 zvukov a vy im nerozumiete: Ignorujete ich, keď s vami komunikujú, stačí pritom len maličkosť

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Domáci miláčikovia
Takto môžete skúsiť vášmu psíkovi lepšie porozumieť.

Ak máte doma štvornohého domáceho miláčika, možno ste ten typ majiteľa, ktorý ho chce rozmaznávať, ako sa len dá. Problémom však zostáva komunikačná bariéra, pretože psíkom nerozumieme. Mali by ste preto vedieť, že existuje šesť hlavných druhov vokalizácie, ktoré používajú pri komunikácii, uvádza Mail Online, s odvolaním sa na Americký klub chovateľov. No dôležité je pri nich všímať si aj ďalšie veci. 

Medzi šesť hlavných druhov vokalizácie patrí štekanie, kňučanie, vrčanie, zavýjanie, vzdychanie a stonanie. Avšak nie vždy znamená to isté, keď váš psík napríklad zavrčí alebo zašteká. Preto ak mu chcete porozumieť, mali by ste bližšie skúmať aj kontext.

Foto: Pexels

Všímajte si niekoľko podstatných vecí

Skúste si pritom všímať reč ich tela, okolité prostredie, v ktorom sa nachádzajú, zdravotný stav, mieru stresu a ďalšie vonkajšie faktory.

Spomínané vrčanie môže byť signálom, že sa vás pes snaží varovať, ale taktiež aj sprievodným javom pri hre, napríklad pri naťahovaní sa s hračkou. Podobne sa dá rozložiť každá vokalizácia.

Samotné štekanie môže mať niekto zafixované v spojitosti s nepríjemnou situáciou, keď prišiel k cudzej bráne a pes na neho škaredo zaštekal. Na druhej strane, majiteľa psíkov veľmi dobre vedia, že štekanie je aj prejavom radosti, napríklad keď sa pán vráti po celom dni z práce domov.

Pes si môže vzdychnúť napríklad pri odpočinku, ale aj zo sklamania, ak sa s ním nebudete chcieť hrať.

V niektorých prípadoch ale tieto zvuky môžu symbolizovať aj bolesť. Preto je dôležité, aby ste svojho domáceho miláčika dobre poznali a v prípade potreby vedeli zareagovať, ak potrebuje pomoc.

Foto: Unsplash

Šokuje vás, prečo psíky vrtia chvostom

Pre majiteľov domácich miláčikov nie je nič hrejivejšie, ako prísť domov a vidieť psa, ktorý nadšene vrtí chvostom na privítanie. Ako ale píše web Smithsonian Magazine, vedcom sa stále nepodarilo prísť na to, prečo vlastne psíky vrtia chvostom. V novej štúdii publikovanej v časopise Biology Letters uvádzajú niekoľko teórií.

Ľudia si myslia, že pes, ktorý vrtí chvostom, je šťastný, podľa odborníkov je to ale komplikovanejšie. Jedno z možných vysvetlení, známe ako hypotéza domestikačného syndrómu, súvisí s domestikáciou psov človekom, ktorá sa začala už pred 35-tisíc rokmi. Možno bolo vrtenie chvostom správanie, ktoré ľudia neúmyselne vyselektovali ako prijateľné a vhodné, pretože bolo spojené s inými preferovanými vlastnosťami, ako je krotkosť alebo priateľskosť voči ľuďom.

Iná teória predpokladá, že ľudia si počas domestikácie vedome alebo nevedome vybrali vrtenie chvostom, pretože ich priťahujú rytmické podnety. Samozrejme, sú to len teórie a nie každý s nimi súhlasí. Niektorí sú naozaj skeptickí voči myšlienke, že by pes vrtel chvostom preto, lebo sa ľuďom páči rytmickosť tohto pohybu.

