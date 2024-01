Šokuje vás, prečo psíky vrtia chvostom. Nová štúdia prišla s prekvapivými teóriami

Mnoho ľudí si myslí, že pes vrtí chvostom vtedy, keď sa z niečoho teší. Môže to byť pravda, no je to trochu komplikovanejšie. Vedci sa pokúsili prísť na to, čo za tým je a čo vrtenie chvostom znamená. Takéto sú výsledky najnovšej štúdie.

Vedci zisťovali, prečo pes vrtí chvostom

Pre majiteľov domácich miláčikov nie je nič hrejivejšie, ako prísť domov a vidieť psa, ktorý nadšene vrtí chvostom na privítanie. Ako ale píše web Smithsonian Magazine, vedcom sa stále nepodarilo prísť na to, prečo vlastne psíky vrtia chvostom. V novej štúdii publikovanej v stredu v časopise Biology Letters uvádzajú niekoľko teórií.

Ľudia si myslia, že pes, ktorý vrtí chvostom, je šťastný, podľa odborníkov je to ale komplikovanejšie. Jedno z možných vysvetlení, známe ako hypotéza domestikačného syndrómu, súvisí s domestikáciou psov človekom, ktorá sa začala už pred 35 000 rokmi. Možno bolo vrtenie chvostom správanie, ktoré ľudia neúmyselne vyselektovali ako prijateľné a vhodné, pretože bolo spojené s inými preferovanými vlastnosťami, ako je krotkosť alebo priateľskosť voči ľuďom.

Iná teória predpokladá, že ľudia si počas domestikácie vedome alebo nevedome vybrali vrtenie chvostom, pretože ich priťahujú rytmické podnety. Samozrejme, sú to len teórie a nie každý s nimi súhlasí. Niektorí sú naozaj skeptickí voči myšlienke, že by pes vrtel chvostom preto, lebo sa ľuďom páči rytmickosť tohto pohybu.

Vynára sa mnoho otázok

V rámci nového výskumu autori preskúmali viac ako 100 štúdií o tomto správaní a zhrnuli svoje zistenia. Z doterajších výskumov napríklad vyplynulo, že psy vrtia chvostom predovšetkým v rámci komunikácie. Čo je v protiklade s tým, ako používajú chvosty iné zvieratá. Niektoré, napríklad kone, ho používajú na odháňanie múch. Klokany používajú svoj chvost ako silnú piatu končatinu, ktorá im pomáha poháňať sa vpred.

Čo sa psov týka, vedci sa domnievajú, že vrtenie viac doprava znamená, že pes je zvedavý a chce sa priblížiť. Zatiaľ čo vrtenie doľava súvisí s neistotou. Nízke vrtenie chvostom, keď psy sťahujú chvost k zadným nohám, sa tiež spája s neistotou a podriadenosťou. Zaujímavé je, že tieto rozdiely dokážu rozoznať a analyzovať aj iné psy, nielen človek.

Vedci ale stále majú viac otázok, ako odpovedí. Napríklad, do akej miery pes vedome ovláda svoj chvost a do akej miery je vrtenie nevedomé? Ak pes príde o chvost, alebo ho má veľmi krátky, ovplyvní to jeho schopnosť komunikovať?