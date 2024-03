Za 5 dní vedel pribrať 25 kíl, pichal do seba olej: Kontroverzný kulturista sa stal milionárom, zomrel záhadnou smrťou

Ak viete aspoň čo-to o bodybuildingu, pravdepodobne ste sa už stretli s menom Rich Piana. Tento svetoznámy kulturista si získal množstvo fanúšikov a netajil sa tým, že dlhé desiatky rokov používa steroidy. V roku 2017 však prišiel šok a Piana náhle zomrel.

V článku sa dozviete aj: ako sa dostal ku kulturistike;

kedy začal s užívaním steroidov;

že si pichal do svalov olej;

aká bola jeho maximálna váha;

ako zomrel;

prečo sa príčina smrti určila ako neznáma;

aká bola výška jeho majetku.

Aj po smrti má milión fanúšikov

Keď si zadáte do vyhľadávača na YouTube meno Rich Piana, dostanete sa k osobnému účtu tohto kulturistu, ktorý má cez 1,3 milióna odberateľov. Na Instagrame vystupoval ako @1dayumay a stále ho sleduje takmer milión followerov. Na celom internete nájdete jeho videá alebo vystrihnuté motivačné citáty, ktoré burcujú ľudí k lepším výkonom. Piana zaujal a neraz aj šokoval svojou otvorenosťou a svojráznymi radami.

Narodil sa 26. septembra 1970 a ako uvádza web Generation Iron, svet fitnes mu bol blízky odmalička. Spoznal ho vďaka svojej mame, ktorá ho už ako 6-ročného vodila do posilňovne. S dvíhaním činiek začal v jedenástich. Poriadna dávka motivácie a driny mu nechýbala a dohnala ho až na súťaže.

Netajil sa užívaním steroidov a iných látok

Už v detskom veku vedel, aký dôležitý podiel na budovaní svalov má strava a začal si ju upravovať. Postupne to však dohnal až do extrému. A k obrovskému množstvo kalórií, ktoré denne prijímal, pridal anabolické steroidy a ďalšie látky, ktorými vyvolával množstvo otázok. No on sa k tejto téme staval podľa niektorých s priveľkou úprimnosťou a hovoril možno aj viac, ako by mal.

Steroidy začal užívať, keď mal 18 rokov, pokračoval inzulínom alebo dokonca pichaním syntholu — oleja, ktorý má opticky napumpovať svaly. Ako uvádza blog Gym Beamu, v dôsledku rastových hormónov mu narástla veľkosť nohy o tri čísla, hlava aj päste.

Ľudí ale nenahováral na to, aby používali steroidy, práve naopak. Hovoril, že ak majú inú možnosť, nech sa im radšej vyhnú.

Odporúčal jesť 8-tisíc kalórií denne

Prízvukoval však, aká dôležitá bola pre neho skutočná strava, ktorú uprednostňoval pred výživovými doplnkami. Jeho raňajky pozostávali napríklad z 10 vaječných bielkov a štyroch porcií ovsenej kaše. Ďalej v jeho jedálničku nechýbala ryža, kuracie prsia, banány — jednoducho potraviny bohaté na bielkoviny a sacharidy. Doprial si však ale aj celý „kýbeľ“ zmrzliny na večeru.

Dokonca sa chválil, že raz za päť dní pribral 25 kilogramov a prirovnal sa k stroju na jedlo. Odporúčal jesť 8-tisíc kalórií denne a cvičiť aspoň dve a pol hodiny. Radil však, že ľudia by sa mali riadiť tým, čo cítia, že ich telo potrebuje.

Na internete sa dočítate, že jeho váha sa vyšplhala až na 131, alebo dokonca až na 143 kíl.

Postihla ho náhla smrť