PS varuje pred vlastizradou: Stopka elektriny pre Ukrajinu by nás stála stámilióny, je to druhý najväčší odberateľ

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Šimečka vyzval vedenie firmy, aby neuposlúchlo premiéra.

Ak by skutočne prišlo k zastaveniu dodávok elektriny na Ukrajinu, hraničilo by to s vlastizradou. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného PS Michal Šimečka. Pred sídlom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zároveň vyzval predstavenstvo štátnej firmy, aby neuposlúchlo „rozkaz“ predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD).

„Zastavenie prenosu elektriny na Ukrajinu by dramaticky poškodilo záujmy SR,“ povedal Šimečka, zdôrazňujúc ekonomický i medzinárodnopolitický rozmer. „Ukrajina je, pokiaľ viem, druhý najväčší odberateľ elektriny, výpadok sú však pripravené kompenzovať iné krajiny, ako je Rumunsko a Poľsko,“ upozornil s tým, že pre Slovensko by toto rozhodnutie znamenalo stratu v stámiliónoch eur. Rovnako podľa Šimečku hrozí ďalšie zhoršenie reputácie krajiny ako člena EÚ.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin opäť rozprúdil vášne: Jadrové sily vyhlásil za absolútnu prioritu, Rusko chce posilniť armádu
2.
Zelenskyj varuje: Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Ukrajina odmieta ústupky
3.
Vyhráva Ukrajina vojnu? Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore prezradil, s čím má Európa počítať
Zobraziť všetky články (1628)

Obavy z dopadov na budúcu spoluprácu

Podpredseda PS Ivan Štefunko upozornil, že zamýšľaný krok premiéra by nielen obral štátnu firmu o zisky, ale mal by výrazné konzekvencie do budúcnosti. „Ukrajina by stratila záujem o ďalšiu spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti. To by bol zásadný zásah do plánovaných investícií, ktoré sa týkajú spolupráce s Ukrajinou v najbližších rokoch,“ upozornil Štefunko.

Je presvedčený, že štátna firma si nemôže dovoliť prijímať rozhodnutie, ktoré ekonomicky poškodia SR. Spolu so Šimečkom preto vyzvali predstavenstvo SEPS-u, aby sa nepoddalo nátlaku Fica. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok tvrdí, že Slovensko svojím postojom pripravilo Ukrajine „špecifický darček“ k 4. výročiu začatia agresie voči východnému susedovi SR.

Kritika sankčnej politiky a postupu vlády

„Maďarsko, ale aj Slovensko sa chystajú zablokovať 20. balík sankcií proti Rusku. Európska únia ho chcela prijať symbolicky, k 4. výročiu ruskej agresie. Toto, spolu s hrozbami, že zastavíme dodávky elektriny, je špeciálny slovenský darček Ukrajine k výročiu hanebnej ruskej agresie,“ upozornil Korčok, podľa ktorého v EÚ evidentne strácajú trpezlivosť so slovenským premiérom.

Foto: SITA/AP

Fico má pondelok navštíviť štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a požiadať ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Dôvodom je zastavenie tranzitu ruskej ropy cez ukrajinské územie na Slovensko a do Maďarska. Premiér to vyhlásil v nedeľu (22. 2.) večer vo videu na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac