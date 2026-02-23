PS varuje pred vlastizradou: Stopka elektriny pre Ukrajinu by nás stála stámilióny, je to druhý najväčší odberateľ

Ak by skutočne prišlo k zastaveniu dodávok elektriny na Ukrajinu, hraničilo by to s vlastizradou. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného PS Michal Šimečka. Pred sídlom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zároveň vyzval predstavenstvo štátnej firmy, aby neuposlúchlo „rozkaz“ predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD).
„Zastavenie prenosu elektriny na Ukrajinu by dramaticky poškodilo záujmy SR,“ povedal Šimečka, zdôrazňujúc ekonomický i medzinárodnopolitický rozmer. „Ukrajina je, pokiaľ viem, druhý najväčší odberateľ elektriny, výpadok sú však pripravené kompenzovať iné krajiny, ako je Rumunsko a Poľsko,“ upozornil s tým, že pre Slovensko by toto rozhodnutie znamenalo stratu v stámiliónoch eur. Rovnako podľa Šimečku hrozí ďalšie zhoršenie reputácie krajiny ako člena EÚ.
Obavy z dopadov na budúcu spoluprácu
Podpredseda PS Ivan Štefunko upozornil, že zamýšľaný krok premiéra by nielen obral štátnu firmu o zisky, ale mal by výrazné konzekvencie do budúcnosti. „Ukrajina by stratila záujem o ďalšiu spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti. To by bol zásadný zásah do plánovaných investícií, ktoré sa týkajú spolupráce s Ukrajinou v najbližších rokoch,“ upozornil Štefunko.
Je presvedčený, že štátna firma si nemôže dovoliť prijímať rozhodnutie, ktoré ekonomicky poškodia SR. Spolu so Šimečkom preto vyzvali predstavenstvo SEPS-u, aby sa nepoddalo nátlaku Fica. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok tvrdí, že Slovensko svojím postojom pripravilo Ukrajine „špecifický darček“ k 4. výročiu začatia agresie voči východnému susedovi SR.
Kritika sankčnej politiky a postupu vlády
„Maďarsko, ale aj Slovensko sa chystajú zablokovať 20. balík sankcií proti Rusku. Európska únia ho chcela prijať symbolicky, k 4. výročiu ruskej agresie. Toto, spolu s hrozbami, že zastavíme dodávky elektriny, je špeciálny slovenský darček Ukrajine k výročiu hanebnej ruskej agresie,“ upozornil Korčok, podľa ktorého v EÚ evidentne strácajú trpezlivosť so slovenským premiérom.
Fico má pondelok navštíviť štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a požiadať ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Dôvodom je zastavenie tranzitu ruskej ropy cez ukrajinské územie na Slovensko a do Maďarska. Premiér to vyhlásil v nedeľu (22. 2.) večer vo videu na sociálnej sieti.
