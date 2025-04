PS je ochotné dodať podpisy Dankovi: Ten chce zrušiť transakčnú daň, trvať to však môže celé mesiace

Opozičné PS je ochotné dodať podpisy svojich poslancov k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý by zrušil transakčnú daň pre časť subjektov. Uviedol to v pondelok líder PS Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka k svojmu návrhu na zrušenie transakčnej dane.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Kritizoval koalíciu, že zrejme bude trvať niekoľko mesiacov, kým dôjde k zrušeniu tejto dane. „Sme pripravení urobiť všetky kroky v Národnej rade k tomu, aby tá daň bola zrušená. Ak Andrej Danko nemá dostatok podpisov poslancov, aby mohol podať pozmeňovací návrh, my mu tie podpisy ponúkame a potom, samozrejme, aj hlasy za zrušenie tej transakčnej dane,“ povedal Šimečka na tlačovej konferencii.

Podpora v koalícii chýbala

Vyzval prezidenta Petra Pellegriniho aj Danka, aby konali a „nevyhovárali sa“, že zrušiť daň nejde. „Ponúkli sme aj obrovské množstvo možností, ako usporiť namiesto tých 700 miliónov, ktoré údajne má vybrať tá daň,“ zdôraznil. Koaličná SNS cez víkend avizovala, že návrh na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov predloží na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Plánovala ju predložiť už na aktuálnu schôdzu formou pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov. V koalícii však pre tento zámer nenašla podporu. Návrhom chce presadiť, aby boli malé firmy a živnostníci s ročným obratom do 100 000 eur od transakčnej dane úplne oslobodení. Šimečka kritizuje, že takto bude zrušenie dane trvať veľmi dlho, a došlo by k tomu možno až na jeseň. Aj opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že by podporilo návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov.