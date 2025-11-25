PS hazarduje s diplomatickými vzťahmi: Otváraním Benešových dekrétov môže spôsobiť napätie medzi nami a Maďarskom, tvrdí SNS

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
SNS odmieta otváranie Benešových dekrétov.

Predseda SNS Andrej Danko vyzval všetky politické strany vrátane Progresívneho Slovenska (PS), aby neriešili tému Benešových dekrétov. Ak bude v tom PS pokračovať, SNS pre to pripraví právnu analýzu. Šéf národniarov o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

„Vyzývame všetky politické strany, aby dali ruky preč od Benešových dekrétov,“ zdôraznil Danko s tým, že je zdesený, ako niektoré politické strany túto tému otvárajú. „Ak bude PS ďalej pokračovať v téme Benešových dekrétov, pripravíme právnu analýzu a obrátime sa aj na generálneho prokurátora,“ avizoval.

Danko varuje pred zbytočnou polarizáciou

Poukázal na to, že v Českej republike boli niektoré združenia už v prípravnej fáze zrušené, pokiaľ otvárali otázku Benešových dekrétov. Výzva SNS sa osobitne týka aj stanoviska maďarskej politickej strany na Slovensku. „Má svoj program dokonca schválený, že Stop Beneš,“ priblížil Danko.

 

Ako skonštatoval, nie je dobré otvárať traumu z obdobia povojnového usporiadania. Zároveň pripomenul, že Benešove dekréty sú stále platným ustanovením. Kritizoval aj ďalšie tvrdenia PS týkajúce sa života na južnom Slovensku „Nemyslím si, že južné Slovensko trpí na infraštruktúru,“ uviedol. Ako napokon zhodnotil, hnutie chce len vyvolať napätie medzi SR a Maďarskom.

Kritika z Hlasu-SD aj KDH

Aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizoval vyjadrenia PS. „Navrhlo zastavenie uplatňovania Benešových dekrétov. Vzťahy s Maďarskom máme dnes najlepšie v histórii, tak prečo do nich nehodiť granát, že? Ibaže progresívci ho neomylne hádžu na slovenskú stranu Dunaja,“ napísal na sociálnej sieti.

Kriticky sa k iniciatíve PS stavia aj KDH. Zdôraznilo význam maďarskej komunity ako prirodzenej a lojálnej súčasti Slovenska, za správne preto považuje, ak sa i v rámci politickej práce hľadajú rôzne formy spolupráce. „Nebezpečné však je, ak sa to robí lacným otváraním starých historických rán. PS si zjavne myslí, že maďarskému voličovi imponuje, keď začne hovoriť o Benešových dekrétoch. V skutočnosti tým nerobí nič iné, len vnáša do spoločnosti napätie a prebúdza staré krivdy, ktoré môžu uškodiť nám všetkým – Slovákom aj Maďarom,“ upozornil podpredseda KDH Viliam Karas.

Zdôraznil, že krivdy minulosti treba vedieť pomenovať aj odsúdiť, najmä tie založené na princípe kolektívnej viny. „No spochybňovať právne základy povojnového usporiadania je slepá ulička. Neprinesie spravodlivosť, neprinesie zmierenie – prinesie len nové rozdelenie,“ vyhlásil.

Reakcia Maďarskej aliancie

Mimoparlamentná Maďarská aliancia tvrdí, že prostredníctvom tzv. Benešových dekrétov sa i v súčasnosti vykonávajú tzv. retroaktívne konfiškácie, ktoré sa po novom nazývajú korekciou chýb v minulosti.

„Možno by bolo načase pomenovať veci pravými menami, aby pre túto ‚korekciu chýb‘ neprichádzali občania o svoj nehnuteľný majetok ešte aj dnes,“ uviedla hovorkyňa Maďarskej aliancie Klára Magdeme. Informovala, že strana sa na sobotňajšom (29. 11.) sneme má venovať návrhom zmeny zákonov, ktorý sa problematikou zaoberá.

Postoj PS po výjazde na juh

Počas minulotýždňového výjazdu PS na južnom Slovensku prijal vo štvrtok (20. 11.) v Komárne poslanecký klub PS uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem iného vyzvali vládu, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom na Slovensku, ku ktorým môže patriť uznanie, že sa československé orgány v povojnovom období dopustili v prípade maďarskej komunity porušení humanitárnych zásad a ďalších krívd.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Rovnako k týmto gestám podľa uznesenia PS môže patriť prijatie opatrení, „aby štátne orgány pri posudzovaní žalôb na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam spojených s konfiškačnými rozhodnutiami dodržiavali princíp, že dekréty prezidenta Československej republiky sú ako súčasť slovenského práva vyhasnuté a na ich základe nie je možné robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac