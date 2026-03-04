Prvá pomoc pre debilov: Večer, po ktorom možno niekomu zachrániš život

Väčšina ľudí však zaváha, bojí sa, že spraví chybu a tak čaká, že pomôže niekto iný. Projekt Prvá pomoc pre debilov vznikol ako odpoveď na túto realitu. Ide o netradičný edukačný formát, ktorý spája odborné postupy so situačným humorom a autentickými modelovými scénami. Cieľom nie je nahradiť akreditovaný kurz, ale prebudiť v ľuďoch schopnosť reagovať – bez paniky, bez chaosu a bez výhovoriek.
Za myšlienkou stojí zdravotník Filip Machala, známy aj z podcastu Doktor má Filipa. Vo svojej praxi sa opakovane stretáva so situáciami, keď svedkovia nevedia, ako zasiahnuť. „Ľudia si často pamätajú len útržky z dávnych školení. V krízovej chvíli však nestačí spomínať, treba konať,“ približuje motiváciu vzniku projektu.
Edukácia, ktorá má tempo divadla v kombinácii so standu-upom
Formát podujatia pripomína skôr večer v divadle než tradičný workshop. Na pódiu sa k Filipovi Machalovi pridávajú komici Jakub „Zitron“ Ťapák a Jakub Gulík. Ich spontánne reakcie na realistické situácie prinášajú prirodzený humor, ktorý uvoľňuje napätie, no zároveň pomáha zapamätať si správne postupy.
Diváci uvidia simulácie kolapsu, dusenia či bezvedomia, praktickú ukážku kardiopulmonálnej resuscitácie aj prácu s automatickým externým defibrilátorom (AED). Súčasťou programu sú aj najčastejšie chyby laikov a príbehy z praxe, ktoré sa do učebníc nedostanú. Publikum sa aktívne zapája a môže si jednotlivé kroky vyskúšať.
Organizátori spolupracujú aj so spoločnosťou distribuujúcou certifikované AED zariadenia. „Defibrilátory sú dnes dostupné po celom Slovensku, no mnohí sa ich stále obávajú použiť. Chceme odstrániť tento strach a ukázať, že ich zvládne použiť každý,“ hovorí event manažérka Zuzana Remišová.
Povinnosť aj osobná zodpovednosť
Poskytnutie prvej pomoci nie je len otázkou empatie, ale aj zákonnej povinnosti. Zavolať na tiesňovú linku nestačí – svedok má zostať pri postihnutom a riadiť sa pokynmi operátora. Ten dokáže navigovať aj k najbližšiemu AED, ktoré musí byť dostupné v každej obci nad 500 obyvateľov.
Projekt zároveň vyvracia pretrvávajúce mýty, napríklad potrebu „vyťahovať jazyk“ pri bezvedomí. Správny postup je jednoduchší, než si mnohí myslia – a práve jeho pochopenie môže zachrániť život.
Smiech, ktorý má zmysel
Názov podujatia je zámerne provokatívny. Nejde o urážku publika, ale o pomenovanie situácie, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás. „Nikdy neviete, či to bude neznámy okoloidúci alebo niekto z vašich najbližších. V tej chvíli záleží na vás,“ odkazujú organizátori.
Podujatie sa uskutoční 10. marca v Bratislave a 17. marca v žilinskej Novej synagóge. Ambíciou tvorcov je priniesť tento komicko-edukatívny formát postupne aj do ďalších miest.
Z večera by si diváci mali odniesť viac než len zážitok. Predovšetkým istotu, že ak sa pred nimi niekto zrúti, nebudú stáť bezradne bokom.
