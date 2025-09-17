Prudké oteplenie príde v tieto dni, bude aj +30 stupňov. Potom nastane zlom, na Slovensko sa blíži pravá jeseň

Slovensko má za sebou dni, ktoré mali k letu poriadne ďaleko. Obloha bola sivá, fronty nosili jeden dážď za druhým a zdalo sa, že letná atmosféra je už definitívne preč. Prichádza však zlom. Počasie nám ešte dovolí užiť si chvíle, ktoré budú pripomínať pravé leto, no podľa meteorológov to bude s najväčšou pravdepodobnosťou posledná šanca v tomto roku.
Ako informuje portál iMeteo, už od štvrtka sa situácia výrazne zmení. Dostaneme sa pod vplyv tlakovej výše, ktorá prinesie pokoj a stabilitu. Následne príde víkend, ktorý bude na mnohých miestach horúci a dokonca tropický.
Takto bude dnes
Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že dnes nad našu oblasť od západu zasahuje tlaková výš, zatiaľ čo cez karpatský región postupuje brázda nízkeho tlaku. To sa prejaví premenlivou oblačnosťou, ktorá sa ráno a večer môže zmenšiť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe krajiny.
Vo vyšších polohách od približne 2000 metrov môže dokonca snežiť a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Ráno sa lokálne očakáva hmla. Najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá na 16 až 21 °C, no na Kysuciach, Orave a pod Tatrami zostane len okolo 14 °C.
Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 6 °C. Vietor bude prevažne severozápadný s rýchlosťou 10 až 30 km/h, vo vysokých polohách však môže byť prudký až búrlivý. Predpokladané množstvo zrážok sa odhaduje do 6 mm, vo vyšších polohách môže napadnúť do 4 cm snehu.
Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že v stredu ráno treba v niektorých častiach východného Slovenska rátať so zhoršenou dohľadnosťou. Hmla sa môže objaviť napríklad v okresoch Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník či Vranov nad Topľou. Vydaná je výstraha prvého stupňa, ktorá platí do 8.30 h.
Od zajtra sa počasie upokojí
Štvrtok prinesie zásadnú zmenu. Tlaková výš sa usadí nad väčšou časťou Európy a jej vplyv pocítime aj na Slovensku. Obloha sa vyjasní, zrážky ustúpia a počasie sa stane stabilnejším.
Vo štvrtok bude na Slovensku prevažne jasno až polojasno, miestami sa prechodne objaví viac oblakov a ojedinele aj slabý dážď či prehánky. Ráno a dopoludnia sa môže tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 °C, v údoliach miestami aj okolo 4 °C. Cez deň sa vzduch oteplí na 18 až 23 °C, na Orave a pod Tatrami približne na 16 °C. Vietor bude slabý alebo bezvetrie.
Víkend bude pripomínať pravé leto
Piatok prinesie prvé letné hodnoty nad +25 °C a cez víkend sa môžeme tešiť na ešte vyššie teploty. Od soboty až do pondelka sa očakáva slnečné a veľmi teplé počasie, pričom maximá sa budú pohybovať od +24 do +30 °C. V najteplejších regiónoch nie je vylúčené ani prekročenie hranice +30 °C.
Krátke leto vystrieda ochladenie
Aj keď víkend bude pripomínať vrchol leta, už začiatkom budúceho týždňa príde náhla zmena. Podľa predpovedí sa opäť vráti chladnejšie a daždivé počasie a šanca, že sa podobné teploty zopakujú, je veľmi malá. Slovensko tak čaká posledný nádych leta, ktorý sa rýchlo skončí a uvoľní priestor počasiu typickému pre jesenné mesiace.
