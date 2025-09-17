Trump priletel na druhú štátnu návštevu Británie. Má to byť veľmi veľká vec, čakali ho však demonštranti

Demonštranti mali protitrumpovské transparenty.

Americký prezident Donald Trump priletel v utorok večer do Británie na druhú štátnu návštevu, na ktorú ho pozval kráľ Karol III. Spravodajcovia agentúry AFP videli ako jeho Air Force One pristál na letisku Stansted ležiacom pri Londýne o 21.07 miestneho času (22.07 h SELČ), informuje TASR.

Americký prezident novinárom počas letu povedal, že jeho trojdňová návšteva „bude veľmi veľká vec“. Sprevádza ho na nej jeho manželka Melania.

Jeho príchod sprevádzali demonštrácie

Trumpa do Británie pozval Karol III. prostredníctvom osobného listu. Ten americkému prezidentovi odovzdal britský premiér Keir Starmer počas svojej februárovej návštevy Washingtonu. Šéf Bieleho domu to vtedy označil za „veľkú česť“. Ako poznamenala agentúra AP, hoci pozvanie na štátnu návštevu Británie oficiálne posiela kráľ, robí tak na základe odporúčania vlády.

Karol III. bude v stredu hostiť Trumpovcov na Windsorskom hrade. Vo štvrtok sa americký prezident stretne s britským premiérom Starmerom v jeho vidieckom sídle Chequers.

Trump, ktorý je veľkým podporovateľom britskej kráľovskej rodiny, je prvým americkým prezidentom, ktorý bol pozvaný na druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Tú predchádzajúcu absolvoval v júni 2019, počas svojho prvého funkčného obdobia, pričom ho vtedy privítala kráľovná Alžbeta II., matka súčasného britského panovníka.

Návšteva Trumpa sa považuje za súčasť Starmerovho úsilia zmierniť vplyv niektorých jeho rozhodnutí na Britániu. Sprevádzajú ju prísne bezpečnostné opatrenia. Trump sa v rámci návštevy vyhne Londýnu, kde sa má v stredu proti nemu konala rozsiahla demonštrácia. Ako však píše AFP, už v utorok večer sa niekoľko desiatok demonštrantov s protitrumpovskými transparentmi zhromaždilo aj neďaleko Windsorského hradu.

