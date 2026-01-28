Proti premnoženiu bojujú nevídaným spôsobom: Slonom začali dávať unikátnu antikoncepciu

V Thajsku po prvý raz podali antikoncepčný prípravok slonom žijúcim vo voľnej prírode v snahe regulovať ich rýchlo rastúcu populáciu, uviedol v stredu tamojší predstaviteľ v oblasti ochrany životného prostredia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Úrad na ochranu voľne žijúcich živočíchov a miestny veterinárny tím podali v pondelok vakcínu trom sloniciam v juhovýchodnej provincii Trat, uviedol riaditeľ úradu.
Cieľom tohto opatrenia je predísť premnoženiu divokých slonov, povedal pre agentúru AFP s tým, že pôrodnosť týchto cicavcov v piatich provinciách východného Thajska ročne stúpa o osem percent, zatiaľ čo v ostatných regiónoch sú to tri percentá.
Veterinári tento týždeň podali slonom vakcínu pomocou špeciálnej pištole bez toho, aby zvieratá predtým uspali, uviedol úrad vo svojom vyhlásení.
Samice sú v poriadku, budú pod drobnohľadom
Riaditeľ úradu uviedol, že tri slonice následne podrobili vyšetreniu, aby zistili, či sa u nich neprejavujú príznaky infekcie. Podľa jeho slov sú samice v poriadku. Dodal, že jeho tím bude každých šesť mesiacov robiť krvné testy.
Počet voľne žijúcich slonov v Thajsku vzrástol z 334 v roku 2015 na vlaňajších takmer 800, pričom tisíce ďalších žijú v zajatí. Pri stretoch slonov s ľuďmi od roku 2012 vyhaslo takmer 200 ľudských životov a zahynulo vyše 100 zvierat, uvádza sa ďalej vo vyhlásení úradu.
Vakcínu pred dvoma rokmi testovali na siedmich slonoch v zajatí v severnej časti krajiny Čiang Mai. Ďalších 15 dávok aplikujú slonom v iných stádach.
Slon ázijsky – národné zviera Thajska – je Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody klasifikovaný ako celosvetovo ohrozený druh.
Nahlásiť chybu v článku