Šíri sa smrteľný vírus, ktorý ľudia poznajú z filmu: Vakcína ani liek neexistujú

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
V Ázii sa obávajú vírusu Nipah, neexistuje proti nemu vakcína ani účinná liečba.

India sprísňuje bezpečnostné opatrenia po potvrdení viacerých prípadov nebezpečného vírusu Nipah v štáte Západné Bengálsko. Úrady evidujú najmenej päť nakazených osôb vrátane zdravotníkov, ktorí prišli do kontaktu s pacientmi.

Takmer 100 ľudí bolo preventívne poslaných do domácej karantény a infikovaní pacienti sú hospitalizovaní v nemocniciach v Kalkate a v jej okolí. Jeden z nich je v kritickom stave.

Vírus Nipah patrí medzi najnebezpečnejšie známe patogény. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho zaraďuje medzi vysoko rizikové hrozby. Hoci sa infekcia u ľudí vyskytuje zriedkavo, jej následky bývajú často fatálne. Informoval o tom portál The Independent.

Úmrtnosť sa pri nákaze pohybuje v rozmedzí 40 až 75 %, pričom proti vírusu zatiaľ neexistuje vakcína ani účinná liečba. Ako uvádza Telegraph, vírusom Nipah bol inšpirovaný aj film Nákaza z roku 2011.

Čo je vírus Nipah

Nipah je zoonotický vírus, čo znamená, že sa prenáša zo zvierat na ľudí. Týka sa to hlavne netopierov rodu Pteropus. K nákaze dochádza najčastejšie pri konzumácii potravín kontaminovaných slinami, močom alebo trusom netopierov, prípadne pri priamom kontakte s infikovanými zvieratami.

Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že vírus sa dokáže šíriť medzi ľuďmi, najmä pri blízkom kontakte s telesnými tekutinami nakazených osôb. Práve tento spôsob prenosu sa v minulosti podieľal na viacerých lokálnych epidémiách.

Ázia je v pozore

Prepuknutie nebezpečného vírusu vyvolalo obavy aj v širšom regióne Ázie a prinútilo viaceré krajiny sprísniť kontroly na hraniciach. Ako informoval portál BBC, Thajsko zaviedlo zdravotný skríning cestujúcich na troch letiskách, ktoré prijímajú lety zo Západného Bengálska.

K podobným opatreniam pristúpil aj Nepál, kde úrady kontrolujú prichádzajúcich pasažierov na letisku v Káthmandu, ako aj na vybraných pozemných hraničných priechodoch s Indiou.

Riziko globálneho šírenia je malé, liek však neexistuje

Nákaza sa objavila v dvoch okresoch štátu Kérala na juhozápade krajiny, kde sa vírus pravidelne vyskytuje už od roku 2018. Aj Bangladéš hlásil v období od januára do augusta 2025 štyri potvrdené prípady. Ochorenie je v krajine považované za endemické a od prvého oficiálneho výskytu v roku 2001 sa infekcie u ľudí objavujú takmer každý rok.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa portálu Euronews v oboch prípadoch WHO vyhodnotila riziko medzinárodného šírenia ochorenia ako nízke. Zároveň však zdôraznila potrebu zvyšovať povedomie o rizikových faktoroch, keďže proti vírusu Nipah zatiaľ neexistujú žiadne špecifické lieky ani vakcína.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že od roku 1998 boli prípady nákazy zaznamenané v krajinách ako Bangladéš, India, Malajzia, Filipíny a Singapur. V júli 2025 India potvrdila štyri prípady infekcie, z toho dva skončili úmrtím.

