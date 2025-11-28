Proruskí europoslanci v Bruseli: Slovensko na čele Európy, máme tam až 5 poslancov. Víťaz neprekvapí

Od zvolenia nového Európskeho parlamentu v júni 2024 europoslaneci hlasoval najmenej o 14 uzneseniach týkajúcich sa Ruska a Ukrajiny.
Na základe týchto hlasovaní spravodajský web EUobserver a ruská redakcia Novaja Gazeta Europe zverejnili top 20 proruských poslancov v Európskom parlamente. Na tomto zozname sa objavilo päť slovenských europoslancov. Najvyššie je Milan Mazurek (Republika/Európa suverénnych národov) spolu s tromi europoslancami za krajne ľavicovú nemeckú stranu BSW. Vysoko je aj líder krajne pravicového hnutia Republika a nový podpredseda frakcie Európa suverénnych národov Milan Uhrík.
Obvinil EÚ a bol aj v Bielorusku
Vo vyjadrení pre Novaja Gazeta Europe Uhrík obvinil Uhrík EÚ z „dvojitých štandardov“. Tvrdil, že tí, ktorí odsudzujú Moskvu, „prehliadajú ešte brutálnejšie činy, ktorých sa dopúšťajú západné krajiny alebo ich spojenci“. Uhrík v lete prvýkrát navštívil Bielorusko, kde v štátnej televízii vyhlásil, že krajina je „čistejšia ako Brusel“ a vyzýval Európu, aby „normalizovala vzťahy“ s Minskom a Moskvou.
Aj Blaha s Kaliňákom
Nie je prekvapením, že hlasoval proti všetkým trom rezolúciám, ktoré odsudzujú bieloruský režim.V zozname sa nachádzajú aj Erik Kaliňák (SMER), Judita Laššáková (SMER) a Ľuboš Blaha (SMER). Najvýraznejším podporovateľom Kremľa je Blaha. Ako dlhoročný zástanca užších vzťahov s Moskvou ospravedlňoval anexiu Krymu v roku 2014. Od zvolenia do Európskeho parlamentu v roku 2024 dvakrát navštívil Rusko, kde sa stretol so šéfom zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom.
