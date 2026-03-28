Progresívne Slovensko prezradilo, s kým vylučuje povolebnú spoluprácu

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS a Republikou.

Hnutie sa chce usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati.

Delegáti hnutia sa na tom uzniesli na sobotnom sneme PS v Trnave. Zároveň zaviazali predsedníctvo hnutia, aby vypracovalo stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku.

Šimečka prezradil, čo sa bude diať, ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude PS

Ako sme vás informovali, snem opozičného Progresívneho Slovenska (PS) opätovne zvolil za predsedu hnutia Michala Šimečku.

Šimečka vo svojom príhovore prezradil, že ak vznikne v roku 2027 vláda, ktorej súčasťou bude alebo ktorú bude zostavovať PS, opatrenia z dokumentu Kladivo na korupciu budú podľa Šimečku presadené v parlamente. Ide napríklad o vyššie tresty za korupciu alebo opatrenie, aby nemohol byť obžalovaný človek vo vedení Národnej rady SR.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Za ďalší politický cieľ označil zníženie životných nákladov slovenských domácností. Hnutie chce v tejto súvislosti cieliť aj na odstránenie byrokracie spojenej s výstavbou bytov. „V mestách, kde chýba najviac bytov, vyhlásime bytovú núdzu,“ povedal. Hovoril tiež o ponuke hnutia vytvoriť takú koalíciu, aby neprepadol ani jeden opozičný hlas.

Hnutie vylúčilo z povolebnej spolupráce súčasné vládne subjekty a aj mimoparlamentnú Republiku „vzhľadom na deštrukciu právneho štátu, verejných financií, zahraničnú orientáciu vládnej koalície a celkové smerovanie Slovenska pod vedením tejto vlády“.

Zároveň deklarovalo snahu zostaviť stabilnú vládu po nasledujúcich parlamentných voľbách. „Vzhľadom na skúsenosti z nestabilného a chaotického vládnutia v rokoch 2020 – 2023 bude usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati,“ podčiarklo v prijatom uznesení.

Snem PS zvolil opätovne za predsedu hnutia Michala Šimečku. Podporu mu vyjadrilo 191 z 202…

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac