Proces s Norbertom Bödörom sa prerušil: Dôvodom je novela Trestného zákona, on s tým nesúhlasí

Norbert Bödör, Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
TASR
Obhajca Bödöra s pozastavením nesúhlasí a žiada, aby súd pokračoval.

Špecializovaný trestný súd prerušil trestné stíhanie s obžalovaným Norbertom Bödörom v prípade podplácania. Urobiť tak mal pre zmeny v Trestnom poriadku súvisiace s posudzovaním výpovedí spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.

Pre TASR to potvrdil obhajca obžalovaného Marek Para. Upozornili na to portál 360tka a denník Sme.

Para pre TASR uviedol, že s pozastavením nesúhlasí a žiada, aby súd pokračoval. „My žiadame pokračovať v konaní, lebo jednoznačne sa obžaloba rozpadla a dôvodnosť podozrenia zanikla. Takže my žiadame pokračovať a oslobodiť Norberta Bödöra spod obžaloby,“ vyhlásil Para.

Podľa portálu 360tka je za preruším stíhania sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská. Tá tiež podáva podnet na Ústavný súd, aby novelu posúdil. Dovtedy bude proces s Bödörom prerušený.

Úplatok pre záchranu podnikateľa Žigu

Norbert Bödör mal podľa obžaloby sprostredkovať vtedajšiemu vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi úplatok prostredníctvom exfunkcionára NAKA Bernarda Slobodníka. Cieľom mala byť pomoc pre podnikateľa Štefana Žigu, ktorý bol podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Bödör vinu odmieta.

Štefana Žigu v októbri 2025 právoplatne odsúdili za korupciu na peňažný trest 100 000 eur. Za prijatie úplatku bol právoplatne odsúdený už aj Kučerka. V jeho prípade však súdy obnovili konanie týkajúce sa uloženého trestu. Norbert Bödör čelí obžalobám aj v kauzách Dobytkár a Očistec.

