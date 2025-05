Príspevok, o ktorom vie len málo ľudí, môže pomôcť vašej peňaženke: Na jeho získanie musíte splniť pár podmienok

Život s ťažkým zdravotným postihnutím prináša množstvo každodenných výziev, ktoré si často ani nevšimneme. Jednou z nich je problém s mobilitou – ako sa jednoducho a bezpečne dostať do práce či k lekárovi. Štát preto poskytuje peňažný príspevok na prepravu, ktorý môže výrazne pomôcť ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Tento príspevok je určený pre osoby, ktoré nie sú držiteľmi motorového vozidla alebo ho nevyužívajú, a zároveň v dôsledku zdravotného stavu majú obmedzené možnosti cestovania verejnou dopravou. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny im pomáha pokryť náklady na dopravu napríklad do zamestnania, školy, na rehabilitácie či k lekárovi. Využiť sa dá aj na cesty spojené so spoločenským, s kultúrnym alebo náboženským životom, čo je pre mnohých veľmi dôležité pre udržanie kontaktu so spoločnosťou.

Príspevok až 139,79 eura

Maximálna suma, ktorú môže človek mesačne získať, predstavuje 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, čo je v roku 2025 presne 139,79 eura. Výška príspevku sa však vždy určuje podľa skutočných preukázaných nákladov na dopravu a zohľadňuje sa aj príjem žiadateľa. Štát prepláca náklady vo výške maximálne 0,13 eura za kilometer. Ak niekto využíva taxislužbu alebo inú formu plateného prevozu, je potrebné k žiadosti priložiť doklady o zaplatení.

Na príspevok nemajú nárok osoby, ktoré už poberajú príspevok na individuálnu prepravu motorovým vozidlom alebo príspevok na kúpu auta. Ide o to, aby sa pomoc spravodlivo rozdelila a nedochádzalo k duplicitnému financovaniu rovnakých potrieb.

O príspevok sa žiada na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. K žiadosti treba priložiť preukaz ŤZP alebo ŤZP-S, potvrdenia o dochádzaní do zamestnania, školy alebo na liečebné procedúry, ako aj doklady o výdavkoch na dopravu. Úrad práce zároveň posudzuje zdravotný stav a sociálnu situáciu žiadateľa, aby sa zabezpečilo, že pomoc je skutočne potrebná a primeraná.

Vždy na základe skutočných výdavkov

Príspevok sa vypláca pravidelne každý mesiac, vždy na základe doložených skutočných výdavkov, takže žiadateľ musí viesť prehľad o svojich cestách a výdavkoch.

Pre mnohých ľudí je tento príspevok zásadným pomocníkom, ktorý im umožňuje udržať si aspoň čiastočnú samostatnosť a zapojiť sa do bežného života. Aj keď suma nie je veľká, často predstavuje rozdiel medzi izoláciou doma a možnosťou absolvovať potrebné návštevy alebo spoločenské aktivity.

Ak poznáte niekoho so zdravotným postihnutím, kto by mohol o túto formu pomoci požiadať, určite mu o tom povedzte. Mnohí o možnosti ani nevedia, a pritom im to môže výrazne uľahčiť život.