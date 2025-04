„Prisahám, že v utorok obidvaja zomrú!!!“ Polícia musí prehľadávať domy opozičných politikov, chodia im vyhrážky

Predstavitelia opozície čelia bombovým vyhrážkam. O bombovej hrozbe, ktorá smerovala na jeho bydlisko, dnes informoval na sociálnej sieti predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský.

„V tejto chvíli neviem predvídať ďalší vývoj situácie, no je znepokojujúce, že podobné hrozby sa v uplynulých dňoch objavili výlučne voči opozičným politikom,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdôraznil, že takéto zastrašovanie či nátlak sú absolútne neprijateľné voči komukoľvek. „Nezáleží na politickej príslušnosti, názoroch či pracovnej pozícii. Spoločnosť, v ktorej je ohrozená bezpečnosť verejných činiteľov alebo občanov pre ich presvedčenie, nie je slobodná,“ dodal Majerský. Poďakoval tiež polícii za profesionálny a pohotový prístup, bezpečnostné zložky podľa jeho slov reagovali rýchlo, vecne a kompetentne. „O to viac si vážim ich službu v čase, keď je dôvera v štátne inštitúcie narušená,“ podotkol predseda KDH.

Bombovej hrozbe čelil i poslanec za KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký. „Pravdepodobne to zasiahlo viacero politikov. Odmietam takéto konanie proti komukoľvek, proti akýmkoľvek verejným funkcionárom a ich rodinám,“ uviedol na sociálnej sieti a tiež poďakoval polícii za profesionálny prístup.

Raz za dva mesiace

Hrozbu dostal aj predseda najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. „Našťastie, dcéra už bola v škôlke a žena je preč. Ale nám sa to deje zhruba raz za dva mesiace. Nie je to nič nové,“ uviedol pre médiá. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci doplnil, že aj jemu volali policajti z Košíc, odkiaľ pochádza. Šimečka poznamenal, že si na to zvykajú, označil to za nepríjemnú rutinu. „Bolo to veľmi vtipné, pretože tí pyrotechnici, ktorí za mnou prišli, už hovoria: ‚No, tak znova sme tu. My to tu celé už poznáme, už by sme si všimli, keby niečo nové pribudlo,“ dodal. Zdôraznil ale, že hrozby berie vážne a vždy, keď polícia a pyrotechnici povedia, že treba priestory prezrieť, tak im je k dispozícii.

Zdôraznil, že im je vďačný za rýchlu a profesionálnu prácu. Dubéci poukázal aj na množstve hejtu, ktorý poslanci dostávajú napríklad cez elektronickú poštu. Považuje to za výsledok polarizácie v spoločnosti, ktorá má vplyv na všetkých.

Apeloval na zmiernenie rétoriky zo strany politikov, najmä vládnych. Bombové vyhrážky dostali aj poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). „Polícia dostala informácie, že v bydlisku mňa a ďalších poslancov SaS sú bomby. Považujeme to za zastrašovanie za našu opozičnú prácu. Neprestaneme ale rozprávať o tom, ako vláda zdražuje ľuďom život a prepúšťa mafiánov na slobodu. Budeme aj ďalej chrániť spravodlivosť a občanov, ktorých Ficova vláda poškodzuje,“ vyjadril sa predseda strany Branislav Gröhling. „Martina Bajo Holečková (poslankyňa za SaS) sa iba včera vrátila z nemocnice s dieťaťom a už má u seba doma policajtov so psami, ktorí hľadajú bombu,“ dodal, spytujúc sa, kde sú predstavitelia vlády.

„Dokázali strašiť vymysleným prevratom, ktorý sa neudial. Zvolali bezpečnostnú radu a robili divadlo. Ale pri hrozbách bombami sú ticho,“ myslí si šéf liberálov. Aj viacerí poslanci opozičného hnutia Slovensko boli dnes ráno kontaktovaní políciou s tým, že na ich adrese bola nahlásená bomba. „Poslanci spolupracujú s políciou a u niektorých z nich sú v týchto chvíľach vykonávané potrebné úkony,“ informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

Výbušniny v dome?

Vyhrážky bombovým útokom dostala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Vyjadrila sa, že ak je niekto frustrovaný z toho, ako to na Slovensku vyzerá, musí to riešiť iným spôsobom, nie hlúpymi vyhrážkami. „Opoziční politici a ich rodiny nemôžu za to, že vláda Roberta Fica nie je schopná normálnym spôsobom spravovať krajinu. Zároveň ďakujem policajnému zboru za profesionálnu reakciu, želala by som si, aby sa policajti mohli venovať dôležitejším veciam, nie takýmto trápnym vyhrážkam, ktoré nás teda rozhodne nezastrašia,“ uviedla.

V prvej polovici týždňa zverejnil na sociálnej sieti výhražný e-mail aj exminister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. V správe sa jemu i bývalému premiérovi Eduardovi Hegerovi (Demokrati) pisateľ vyhrážal smrťou.

V predmetnej správe autor tvrdí, že do domu Naďa a Hegera umiestnil výbušniny. „Prisahám, že v utorok obidvaja zomrú!!!“ avizoval autor výhražnej správ. „Naozaj takmer každý týždeň máme vyhrážky smrťou. Vyhrážajú sa nám zastrelením, autohaváriou, bombovým útokmi na centrálu strany či na naše bydliská, obesením, vyhrážajú sa našim deťom, našim blízkym, jednoducho čímkoľvek, čo majú po ruke,“ napísal Naď s tým, že ich nezastrašia ani neumlčia.

Na políciu sa podľa jeho slov väčšinou už ani neobracajú. Bombové vyhrážky riešili viaceré politické strany aj presne pred dvoma mesiacmi. 10. februára dostali niektoré politické strany a hnutia výhražné maily, v ktorých sa im neznámy páchateľ vyhráža spáchaním bombového útoku na ich sídlo. Výhražné maily vtedy potvrdili Progresívne Slovensko, SaS, hnutie Slovensko, Kresťanská únia, strana Za ľudí, ale aj vládny Smer-SD a mimoparlamentná Maďarská aliancia. V ten istý dostala bombové vyhrážky aj Sociálna poisťovňa. Žiadna z hrozieb sa nepotvrdila.