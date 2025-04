Doba kešu je späť: Podniky od zákazníkov pýtajú hotovosť, niektorí ľudia dokonca zarobia menej

Malým prevádzkam ide o prežitie, veľké firmy prichádzajú o státisíce. Transakčná daň sa síce nemala dotknúť bežných ľudí, no ukazuje sa, že sa odrazí na cenách služieb a tovaru a niektorí ľudia dokonca zarobia menej.

Po celom Slovensku sa v kaviarňach či v reštauráciách začali objavovať cedule „uprednostňujeme hotovosť“. Niektoré podniky dokonca ponúkajú zľavu na svoj tovar či služby, ak sa zákazník rozhodne využiť platbu v hotovosti. Už niekoľko dní internetom kolujú fotografie, ktoré ukazujú, ako sa s novou situáciou vyrovnali firmy naprieč Slovenskom.

Niektoré firmy dokonca platbu kartou zákazníkovi „spočítajú“ priamo na mieste. Pokiaľ sa rozhodne za služby či tovar zaplatiť bezhotovostne, zaplatí o 0,8 % viac. Niektoré podniky zrušili možnosť platby kartou úplne.

Prečo to vlastne firmy robia? Dôvodom nie je vyhnúť sa plateniu dane za každých pár eur, ktoré im zaplatíte – daň sa totiž týka len odchádzajúcich platieb. Podniky potrebujú od zákazníkov získať hotovosť, aby ony samy mohli za tovar či služby platiť v hotovosti – a tak sa dani vyhli. Mesačne im to ušetrí desiatky, v niektorých prípadoch stovky eur.

Niektoré firmy sa dokonca rozhodli, že nebudú záťaž znášať samy, ale že ju presunú na obchodného partnera. Marián Viskupič na sociálnej sieti informoval o prípade, kedy firma upozornila svojho obchodného partnera na to, že „naša spoločnosť bude nútená uplatňovať na Vašej osobe ako dodávateľovi náklady spojené s tzv. transakčnou daňou, a to konkrétne reálne náklady 1:1 spojené s bezhotovostnými platbami na úhradu Vašej odmeny.“ V preklade to znamená, že zaplatia menej.

Rana pre malých živnostníkov

Takýmto obchodným partnerom sú často malí živnostníci, ktorí dodávajú kreatívne či iné služby viacerým firmám, prípadne len jednej firme. Takých sú na Slovensku tisíce. Až najbližšie mesiace ukážu, ako sa k situácii postavia ďalšie spoločnosti.

Slovákom tiež začínajú prichádzať prvé výplaty, ktoré sú zaťažené transakčnou daňou. V tomto prípade záťaž znáša zamestnávateľ. Niektoré firmy sa rozhodli výplaty svojim zamestnancom vyplácať v hotovosti.

V prípade, že má firma 150 zamestnancov, ktorým platí priemernú čistú mzdu 1000 eur, za každého z nich zaplatí na transakčnej dani 4 eurá. Zamestnancovi síce príde na účet čistá mzda v rovnakej výške, ale firma znáša vyššie náklady o 600 eur mesačne, a to len za výplaty. Internetom kolujú screenshoty odchádzajúcich platieb za transakčnú daň, pre niektoré firmy sú to desiatky až stovky eur.

Platia aj za stratu

Najmä pre malé podniky, kaviarne, reštaurácie či služby to môže znamenať záťaž, ktorú neunesú.

Absurdné situácie tiež zažívajú majitelia e-shopov, ktorí zaplatia daň za platby, ktoré im generujú stratu. Napríklad, pokiaľ si zákazník objedná tovar, ktorý sa rozhodne vrátiť, e-shop mu musí vrátiť peniaze. A z tejto sumy musí prevádzkovateľ zaplatiť daň.

Ministerstvo financií po kritike od podnikateľov začalo na facebooku vysvetľovať, ako transakčná daň funguje a tvrdí, že sa malých podnikateľov či živnostníkov dotkne len minimálne. Pod svojimi príspevkami majú vypnutú možnosť komentovať.

Na rôznych diskusných fórach či v skupinách, ktoré sa venujú podnikaniu, sa už niekoľko dní vedú pomerne zaujímavé diskusie, ktoré naznačujú, ako budú niektoré firmy postupovať. Mnohí podnikatelia priznávajú, že budú zrejme nútení zvýšiť ceny, aby vykryli strany na tejto dani. Niektorí píšu, že v apríli (v prvom mesiaci platnosti dane, pozn. red.) ceny zachovajú na pôvodnej úrovni a na základe toho, koľko štátu zaplatia, zvýšia svoju maržu.